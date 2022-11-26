Сегодня в Таллинне пройдет митинг против террористического режима Путина и закупки энергоресурсов у России(5)
В эту субботу российские эмигранты организуют в Таллинне митинг против террористического режима Путина и закупки энергоресурсов у России. После акции состоится паблик-ток с политиком и оппозиционным экс-депутатом Заксобрания Петербурга Максимом Резником.
Участники собираются 26 ноября в 14:00 у Посольства РФ в Эстонии (Pikk 19). Приуроченный к акции паблик-ток начнется в 16:00 по адресу Toom-Kooli 1. Организаторы мероприятий – Reforum Space Tallinn и Russians Against War Estonia.
Они выступают за учреждение трибунала над Путиным и всеми пособниками его террористического режима и собираются, чтобы выступить за прекращение закупки энергоресурсов у путинского режима и напомнить о необходимости материальной помощи Украине в связи с намеренным уничтожением энергетической инфраструктуры из-за массированных обстрелов. По мнению организаторов, проблемы энергетического кризиса не должны решаться посредством укрепления сотрудничества с диктаторами.
„Мы часто слышим, что митинги, тем более за границей, ничего не могут поменять. Но именно это мы слышали много лет от тех, кто на митинги не ходил и думал, что их это не коснется, посмеиваясь над протестующими. Ну вот, теперь это коснулось каждого. И сейчас, где бы вы ни были и чем бы не занимались, оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит — это так же преступно, как и поддерживать войну“,- так руководитель Reforum Space Tallinn прокомментировали важность митинга.
Паблик ток с оппозиционным политиком станет логическим продолжением акции протеста, в которой он сам примет участие как спикер. По данным „Новой Газеты“, экс депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник — один из самых жестких критиков политики губернатора Александра Беглова. Из-за трансляции своих оппозиционных взглядов он сталкивался с травлей со стороны СМИ, аффилированных с Пригожиным и Бегловым, слежкой и сфабрикованным уголовным делом о хранении наркотиков. Он сможет побеседовать с гостями о своем двадцатилетнем опыте политики в России, избрании в законодательное собрание, его успешных законопроектных инициативах и возможных вариантах развития будущего в РФ. Для участия необходимо заполнить форму регистрации.
Официальная страница мероприятия на Facebook: https://fb.me/e/2PwrpMbU6.
Более подробной информацией организаторы акции Reforum Space делятся в телеграме: