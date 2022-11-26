Сегодня в Таллинне пройдет митинг против террористического режима Путина и закупки энергоресурсов у России

Они выступают за учреждение трибунала над Путиным и всеми пособниками его террористического режима и собираются, чтобы выступить за прекращение закупки энергоресурсов у путинского режима и напомнить о необходимости материальной помощи Украине в связи с намеренным уничтожением энергетической инфраструктуры из-за массированных обстрелов. По мнению организаторов, проблемы энергетического кризиса не должны решаться посредством укрепления сотрудничества с диктаторами.

„Мы часто слышим, что митинги, тем более за границей, ничего не могут поменять. Но именно это мы слышали много лет от тех, кто на митинги не ходил и думал, что их это не коснется, посмеиваясь над протестующими. Ну вот, теперь это коснулось каждого. И сейчас, где бы вы ни были и чем бы не занимались, оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит — это так же преступно, как и поддерживать войну“,- так руководитель Reforum Space Tallinn прокомментировали важность митинга.