Новости с границы: продолжают отправлять обратно в Россию граждан РФ и Украины

24 ноября пограничники зафиксировали нарушение визового режима двумя гражданами России на погранпереходе „Нарва-1“. На одного из них был наложен штраф, кроме того, обоим было предписано покинуть страну в течение семи дней, а также был применен запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

24 ноября пограничники не допустили въезд в Эстонию граждан Украины и России. Наиболее частыми причинами были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.