Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?

При этом вполне логично задаться вопросом: а почему вызывающий и нестандартный оранжевый, если на флаге этого цвета нет? Да, то же самое касается и Италии в синем, и Германии в белом, но сегодня мы поговорим о Нидерландах, пишет Sports.ru.

Так откуда взялся оранжевый?

Оранжевый – цвет голландской королевской семьи. Он появился в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость.

Дело было так: после раздела Священной Римской империи Нидерланды отошли к Испании, но новые порядки не вдохновили голландцев. Людям не нравилось повышение налогов, подавление протестантизма и централизация власти.

Начался бунт, который перерос в Восьмидесятилетнюю войну Нидерландов – именно столько голландцы сражались за независимость. На старте протест возглавил принц Вильгельм Оранский – в 11 лет он унаследовал княжество Оранж на юге Франции и оттуда получил фамилию.

Оранж знаменит плодородными землями, там в том числе растут и апельсины. Они есть даже на гербе княжества.

Оранжевые корни отразились в образе Вильгельма Оранского. На поле боя принц надевал небесно-голубой мундир, легкие латы, пышный галстук из брюссельских кружев, широкополую шляпу с перьями и – главное – вызывающе яркий оранжевый шарф.

Стиль переняла и армия. Оранжевые ливреи отличали голландцев в бою от противника – испанцев и немецких наемников, которые зашли на территорию страны.

Оранжевый нанесли и на флаг, под которым случились первые победы голландских повстанцев. Армия Оранского под оранжево-бело-лазурным триколором отбила город Брилле – первый шаг к освобождению страны. Этот же флаг развевался и на военных кораблях.

Триколор назвали Флагом принца, а потом он и вовсе стал государственным.

Только в дальнейшем оранжевый заменили на красный. Есть три версии, почему так произошло:

1. Краситель для создания оранжевого цвета состоял из двух пигментов – желтого и красного. Желтый пигмент был не очень долговечен и быстро выцветал на солнце, из-за чего оранжевая полоса быстро превращалась в красную.