Почему Нидерланды играют в оранжевой форме, хотя на флаге этого цвета нет?(3)
Оранжевая форма сборной Нидерландов – это что-то очень привычное и знакомое еще из детства. Будто бы так было, есть и должно быть.
При этом вполне логично задаться вопросом: а почему вызывающий и нестандартный оранжевый, если на флаге этого цвета нет? Да, то же самое касается и Италии в синем, и Германии в белом, но сегодня мы поговорим о Нидерландах, пишет Sports.ru.
Так откуда взялся оранжевый?
Оранжевый – цвет голландской королевской семьи. Он появился в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость.
Дело было так: после раздела Священной Римской империи Нидерланды отошли к Испании, но новые порядки не вдохновили голландцев. Людям не нравилось повышение налогов, подавление протестантизма и централизация власти.
Начался бунт, который перерос в Восьмидесятилетнюю войну Нидерландов – именно столько голландцы сражались за независимость. На старте протест возглавил принц Вильгельм Оранский – в 11 лет он унаследовал княжество Оранж на юге Франции и оттуда получил фамилию.
Оранж знаменит плодородными землями, там в том числе растут и апельсины. Они есть даже на гербе княжества.
Оранжевые корни отразились в образе Вильгельма Оранского. На поле боя принц надевал небесно-голубой мундир, легкие латы, пышный галстук из брюссельских кружев, широкополую шляпу с перьями и – главное – вызывающе яркий оранжевый шарф.
Стиль переняла и армия. Оранжевые ливреи отличали голландцев в бою от противника – испанцев и немецких наемников, которые зашли на территорию страны.
Оранжевый нанесли и на флаг, под которым случились первые победы голландских повстанцев. Армия Оранского под оранжево-бело-лазурным триколором отбила город Брилле – первый шаг к освобождению страны. Этот же флаг развевался и на военных кораблях.
Триколор назвали Флагом принца, а потом он и вовсе стал государственным.
Только в дальнейшем оранжевый заменили на красный. Есть три версии, почему так произошло:
1. Краситель для создания оранжевого цвета состоял из двух пигментов – желтого и красного. Желтый пигмент был не очень долговечен и быстро выцветал на солнце, из-за чего оранжевая полоса быстро превращалась в красную.
2. Оригинальные цвета флага были слишком блеклыми, чтобы рассмотреть их издалека. Например, на море. Поэтому лазурный цвет заменили на синий, а оранжевый – на ярко-красный.
3. Во время оккупации Францией на стыке 1700-1800-х годов новая власть настояла, чтобы голландский флаг соответствовал по цветам французскому.
В 1813 году власть в Нидерландах вернулась к дому Оранских, а красную полосу даже заменили на оранжевую – таким образом демонстрировали единство народа с правителями. Правда, ненадолго: Королю Вильгельму I больше по душе был флаг с красной полосой.
При этом нашли компромисс: иногда красно-бело-синий флаг вывешивали с оранжевым вымпелом, эта традиция сохраняется и сейчас.
Последний раз идею вернуть оранжевую полосу выдвигали незадолго до Второй мировой голландские социал-националисты, но Королева Вильгельмина в 1937 году почувствовала тревожный сигнал (правда, будущее все равно было неизбежно) и издала указ, что голландский флаг – это красный, белый и синий.
Впрочем, оранжевая традиция никуда не делась. Это символ и Королевской семьи (да-да, там до сих пор наследники Дома Оранских), и страны в целом. Отсюда – и форма футбольной сборной, и многое другое оранжевое в Нидерландах.
В Амстердаме даже есть большой оранжевый праздник – 27 апреля. В этот день весь город отмечает день рождения Короля Виллема-Александра и поет „Оранжевые наверх, оранжевые наверх, да здравствует Король!“