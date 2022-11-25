Ученые создали (почти) универсальную вакцину от гриппа

Все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов, и едва ли смогут предложить такую же надежную защиту. Пока новая вакцина была испытана лишь на лабораторных животных, так что впереди - клинические испытания на людях. Однако по мнению экспертов, универсальная вакцина может появиться уже в 2024 году.

Как следует из только что опубликованных результатов исследования, проводившегося в США, в ходе клинических экспериментов на мышах и хорьках новая вакцина показала хорошие результаты защиты от всех известных на сегодня разновидностей гриппа.

Потенциально это открывает возможности для создания универсальной вакцины, которая смогла бы в принципе предотвращать будущие пандемии гриппа.

Эта вакцина, состоящая из двух доз, использует ту же технологию матрицы РНК (mRNA), которую применили компании Pfizer, BioNTech и Moderna при разработке прививок от ковида. мРНК - это молекула, в которой содержится инструкция для клетки по производству антител с помощью ее собственных внутренних механизмов. Чтобы успешно попасть в клетку и не разрушить ее, мРНК путешествует в защитной оболочке, которую называют липидной наночастицей.

При этом вакцина не обещает раз и навсегда покончить с сезонным гриппом, но может существенно облегчить работу медикам, которые каждый год вынуждены менять формулу прививки в надежде, что она сможет дать защиту от новых штаммов.

Впрочем, на вопрос Би-би-си о том, может ли новая вакцина быть готова уже к этой зиме, профессор нейрологии Университета королевы Марии Джон Оксфорд предложил не торопиться.