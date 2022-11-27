Определилась школа, где выбрасывают меньше всего еды

Почти в 70 школьных столовых Daily по всей Эстонии контролировали количество образующихся в течение недели пищевых отходов, и определяли школу, в которой учащиеся выбрасывают наименьшее количество пищи.

В прошлом году в рамках аналогичной кампании Daily удалось на 20% сократить количество еды, выбрасываемой из тарелок учащихся. В этом году получилось еще заметнее улучшить результат и снизить потери еды на дополнительные 10% – если в прошлом году каждый школьник в день выбрасывал в среднем 21 грамм пищевых отходов в день, то в этом году – 19 граммов.

В этот раз учитывали только пищевые отходы, образующиеся в школьных столовых Daily, но руководитель компании Ааро Лоде считает, что другие школьные столовые также могли бы присоединиться к мониторингу траты еды: „Возможно, направленных на устойчивое развитие мер во многих школах было бы гораздо больше, если бы они также влияли на решение о выборе поставщика питания. Поскольку сегодня в Таллинне предприятия школьного питания выбирают, по сути, путем лотереи, у многих компаний для реализации дополнительных мер может просто не хватить мотивации“.

На неделе акции также проходил межшкольный конкурс, в котором победило малое здание Французского лицея, где каждый ученик выбрасывал рекордно малое количество еды – всего по 6 граммов в день. За ним следовали Таллиннская гимназия Ярвеотса с 7 граммами и Таллиннская Тынисмяэская реальная школа с 8 граммами.

Количество выбрасываемой учащимися пищи взвешивали в конце каждого дня, и информацию записывали в таблицу в школьной столовой, где каждый желающий мог следить за цифрами.