Определилась школа, где выбрасывают меньше всего еды(3)
В рамках акции по борьбе с тратой еды в этом году из тарелок эстонских школьников в мусорное ведро попало на 10% меньше пищи, чем в прошлом. Меньше всего еды выбрасывали учащиеся французского лицея.
Почти в 70 школьных столовых Daily по всей Эстонии контролировали количество образующихся в течение недели пищевых отходов, и определяли школу, в которой учащиеся выбрасывают наименьшее количество пищи.
В прошлом году в рамках аналогичной кампании Daily удалось на 20% сократить количество еды, выбрасываемой из тарелок учащихся. В этом году получилось еще заметнее улучшить результат и снизить потери еды на дополнительные 10% – если в прошлом году каждый школьник в день выбрасывал в среднем 21 грамм пищевых отходов в день, то в этом году – 19 граммов.
В этот раз учитывали только пищевые отходы, образующиеся в школьных столовых Daily, но руководитель компании Ааро Лоде считает, что другие школьные столовые также могли бы присоединиться к мониторингу траты еды: „Возможно, направленных на устойчивое развитие мер во многих школах было бы гораздо больше, если бы они также влияли на решение о выборе поставщика питания. Поскольку сегодня в Таллинне предприятия школьного питания выбирают, по сути, путем лотереи, у многих компаний для реализации дополнительных мер может просто не хватить мотивации“.
На неделе акции также проходил межшкольный конкурс, в котором победило малое здание Французского лицея, где каждый ученик выбрасывал рекордно малое количество еды – всего по 6 граммов в день. За ним следовали Таллиннская гимназия Ярвеотса с 7 граммами и Таллиннская Тынисмяэская реальная школа с 8 граммами.
Количество выбрасываемой учащимися пищи взвешивали в конце каждого дня, и информацию записывали в таблицу в школьной столовой, где каждый желающий мог следить за цифрами.
„Для учеников соревновательный момент является очень хорошим мотиватором, и они хотят поддержать честь своей школы, – сказала менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Тийу Эндриксон. – В то же время мы считаем, что это не просто недельное усилие, а результат многолетней просветительской работы. Следя за тратой еды, ученики понимают, сколько они на самом деле могут съесть, и еду больше так легкомысленно не выбрасывают“.
ТОП-10 межшкольного конкурса – школьные столовые, где из тарелок учеников в мусор ушло наименьшее количество еды:
Малое здание Таллиннского Французского лицея (1–5 классы)
Таллиннская гимназия Ярвеотса
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа
Школа Меривялья
Таллиннская немецкая гимназия
Школа Виймси
Школа Хаабнеме
Таллиннская школа Кивимяэ
Таллиннская гимназия Arte
Вильяндиская школа Паалалинна
Акция по взвешиванию пищевых отходов проводится в школьных столовых Daily уже четыре года. В рамках Месяца окружающей среды школы также организуют конкурс идей „Школьное питание будущего“ – учащиеся создают видеоролики о том, как, по их мнению, в школьных столовых следует внедрять меры защиты окружающей среды, чтобы еда была здоровой, питательной и экологически устойчивой.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 77 школах и 47 школьных буфетах по всей Эстонии.