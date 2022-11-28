Остаться в Эстонии россияне и белорусы могут по гуманитарной визе. Реально ли ее получить?

„Мои „посиделки“ в автозаке сыграли решающую роль“

„Оставаться в России мне было уже небезопасно, — рассказывает мужчина. — Там я не только активно высказал свою антивоенную позицию в тех же социальных сетях, но ходил на митинги. Посидел“.

Получить гуманитарную визу было нелегко, признается Владимир. „Все же я из страны-агрессора, хоть мне там не рады. Проверяли тщательно, документов пришлось принести много. Но мои „посиделки“ в автозаке и не только сыграли решающую роль. Тогда, когда меня забрали, было страшновато, конечно. А теперь понимаю, что если бы не прошел через этот опыт, в выдаче визы мне отказали бы. И отправился бы я по мобилизации в первых рядах“.