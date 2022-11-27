Певкур: Германия - активный вкладчик в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии

„Поворот, который произошел в мышлении Германии о безопасности после нападения России на Украину, был настолько значителен, что у немцев имеется для этого свой собственный термин — Zeitenwende, или поворот эпохи. Помощь Германии Украине, включая артиллерийские орудия, пусковые ракетные установки и системы ПВО, в которых особенно нуждаются украинцы, была выдающейся“, — сказал министр обороны Певкур.

„На мадридском саммите Германия очень четко поддержала концепцию важной для восточного крыла НАТО позиции усиленной обороны, и впоследствии назначила целую немецкую бригаду для защиты Литвы. Германия также была одной из наиболее активных вкладчиков в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии“, — добавил Певкур.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила на встрече, что страны Балтии и регион Балтийского моря в целом с точки зрения европейской безопасности имеют стратегическую значимость. „Мы продолжим сотрудничество в НАТО во имя укрепления восточного крыла“, — заявила министр обороны Германии.

В настоящее время Германия вносит свой вклад в обеспечение безопасности стран Балтии в качестве рамочного государства для союзных сил НАТО в Литве и воздушную безопасность в Эстонии. Министр обороны Ламбрехт также отметила недавние совместные немецко-эстонские учения „Baltic Tiger“.

Помимо дополнительной поддержки Украины, министры также обсудили улучшение обороноспособности Европы, региональную безопасность и возможности развивать оборонную промышленность посредством двустороннего сотрудничества.

„Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что являющаяся самой большой страной с точки зрения географии, экономики и населения Германия, могла бы быть ведущей страной в области европейской безопасности. Мы поддерживаем идею о том, что Германия посредством развития своих сил обороны могла бы указывать направление для остальной Европы и помочь включить следующую передачу в оборонной промышленности“, — сказал министр обороны Певкур.