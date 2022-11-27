Певкур: Германия - активный вкладчик в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии
На встрече в Берлине с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт министр обороны Ханно Певкур выразил признательность Германии за важные, предпринятые к настоящему времени шаги, как в усилении обороны восточного крыла НАТО, так и в поддержке Украины.
„Поворот, который произошел в мышлении Германии о безопасности после нападения России на Украину, был настолько значителен, что у немцев имеется для этого свой собственный термин — Zeitenwende, или поворот эпохи. Помощь Германии Украине, включая артиллерийские орудия, пусковые ракетные установки и системы ПВО, в которых особенно нуждаются украинцы, была выдающейся“, — сказал министр обороны Певкур.
„На мадридском саммите Германия очень четко поддержала концепцию важной для восточного крыла НАТО позиции усиленной обороны, и впоследствии назначила целую немецкую бригаду для защиты Литвы. Германия также была одной из наиболее активных вкладчиков в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии“, — добавил Певкур.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила на встрече, что страны Балтии и регион Балтийского моря в целом с точки зрения европейской безопасности имеют стратегическую значимость. „Мы продолжим сотрудничество в НАТО во имя укрепления восточного крыла“, — заявила министр обороны Германии.
В настоящее время Германия вносит свой вклад в обеспечение безопасности стран Балтии в качестве рамочного государства для союзных сил НАТО в Литве и воздушную безопасность в Эстонии. Министр обороны Ламбрехт также отметила недавние совместные немецко-эстонские учения „Baltic Tiger“.
Помимо дополнительной поддержки Украины, министры также обсудили улучшение обороноспособности Европы, региональную безопасность и возможности развивать оборонную промышленность посредством двустороннего сотрудничества.
„Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что являющаяся самой большой страной с точки зрения географии, экономики и населения Германия, могла бы быть ведущей страной в области европейской безопасности. Мы поддерживаем идею о том, что Германия посредством развития своих сил обороны могла бы указывать направление для остальной Европы и помочь включить следующую передачу в оборонной промышленности“, — сказал министр обороны Певкур.
Министр обороны Германии Ламбрехт обратила внимание на инициированную Германией инициативу европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны (European Sky Shield Initiative), к которой в качестве одной из 15 государств присоединилась и Эстония. „В дефиците ПВО в Европе нет ничего нового, но теперь в рамках Zeitenwende приступили к действиям“, — сказала Ламбрехт, по словам которой это дает возможность для сотрудничества при формировании как использования ресурсов, скорости действие и рыночной цены.
В ходе визита в Германию министр обороны также встретился с председателем парламентского комитета Бундестага по обороне Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, почетными консулами и представителями оборонной промышленности. Министры обороны Эстонии и Германии возложили венки к мемориалу памяти силам обороны Бундесвера Германии.