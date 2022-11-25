ФОТО и ВИДЕО | „Свое не отдадим. А они пусть идут за российским кораблем“. Репортаж RusDelfi c места „прилета“ в Киевской области
В городе Вышгород Киевской области в результате ракетного удара 23 ноября по жилому сектору погибло семь человек. Местные жители со слезами рассказывают о произошедшем, поскольку понимают, что вернуться в свой дом скорее всего уже невозможно. Однако все они настроены оптимистично и верят в победу Украины.
Жительница Вышгорода Диана была на работе в Киеве, когда ракета упала прямо перед четырехэтажным домом, в котором она жила. „Позвонили, сказали, что попало в дом, в пятиэтажку. Я не думала, что это наш дом. Потом позвонили и спросили: „Документы с собой?“ Я говорю, что нет“.
„Возвращаться некуда“, - вспоминает Диана беседу по телефону, после которой стало ясно, что ее дома больше нет. Диана смотрит на руины, пытается сдержать эмоции, но не получается, на глазах слезы.
Женщина приехала в разрушенный дом, чтобы забрать документы. Подняться в квартиру по лестничному пролету из-за завалов невозможно, поэтому она ждет, пока спецслужбы привезут выдвижную лестницу. Пока ночует у своей подруги.
Когда снаряд попал во двор, Ирина тоже была на работе в Киеве. Ее дети, двойняшки, были в садике, который находится близ дома. От удара окна повылетали и в здании детского сада.
Узнав о произошедшем, Ирина сразу же помчалась к детям. „Я сразу выехала и за полчаса добралась до детей, потому что больше всего волновалась за них. Сейчас нас эвакуировали, мы живем в отеле. Вернуться домой мы не можем“, - рассказывает она.
Владислав в момент прилета снаряда был дома и лежал на кровати, поскольку за неделю до этого получил травму ноги. Квартира мужчины в первом подъезде, где устояли лестничные пролеты, поэтому он смог попасть домой.
„Лежал на кровати и смотрел, как в комнату летят окна. Потихоньку выбрался, за пять минут. Под окном горела машина“, - вспоминает Владислав, который добавляет, что ему повезло, так как он не получил ни одной царапины.
Соседка Владислава Нина наводит дома порядок. Она не знает, разрешат ли власти жителям вернуться в дом: „Хотела бы, конечно. Не знаю, можно ли будет проживать в доме“.
В момент прилета Нина находилась дома со своей 10-летней дочерью, которая делала уроки. „Это все мы ощутили на себе. И соседи тоже были тут с детьми. Было очень страшно, было много пыли, ничего не видно. Нам помогали выходить пожарные. Когда мы выходили, взрывались машины“, - вспоминает Нина об ужасах, которые пришлось пережить. Нина говорит, что ее ребенок очень напуган, она не исключает, что сейчас придется прибегнуть к услугам детского психолога.
Относительно будущего Украины Ирина настроена оптимистично. „Я верю в победу Украины. Как и все украинцы, я мечтаю, чтобы это скорее закончилось, чтобы наши защитники прогнали этих тварей с нашей земли. Я верю в нашу победу“, - говорит Ирина, отмечая, что цена всему этому для Украины очень велика.
„Выдержим! Что нам еще остается делать? - задается вопросом Владислав. - Свое не отдадим. А они пусть идут за российским кораблем“.