ФОТО и ВИДЕО | „Свое не отдадим. А они пусть идут за российским кораблем“. Репортаж RusDelfi c места „прилета“ в Киевской области

Жительница Вышгорода Диана была на работе в Киеве, когда ракета упала прямо перед четырехэтажным домом, в котором она жила. „Позвонили, сказали, что попало в дом, в пятиэтажку. Я не думала, что это наш дом. Потом позвонили и спросили: „Документы с собой?“ Я говорю, что нет“.

„Возвращаться некуда“, - вспоминает Диана беседу по телефону, после которой стало ясно, что ее дома больше нет. Диана смотрит на руины, пытается сдержать эмоции, но не получается, на глазах слезы.

Женщина приехала в разрушенный дом, чтобы забрать документы. Подняться в квартиру по лестничному пролету из-за завалов невозможно, поэтому она ждет, пока спецслужбы привезут выдвижную лестницу. Пока ночует у своей подруги.

Когда снаряд попал во двор, Ирина тоже была на работе в Киеве. Ее дети, двойняшки, были в садике, который находится близ дома. От удара окна повылетали и в здании детского сада.

Узнав о произошедшем, Ирина сразу же помчалась к детям. „Я сразу выехала и за полчаса добралась до детей, потому что больше всего волновалась за них. Сейчас нас эвакуировали, мы живем в отеле. Вернуться домой мы не можем“, - рассказывает она.

Владислав в момент прилета снаряда был дома и лежал на кровати, поскольку за неделю до этого получил травму ноги. Квартира мужчины в первом подъезде, где устояли лестничные пролеты, поэтому он смог попасть домой.

„Лежал на кровати и смотрел, как в комнату летят окна. Потихоньку выбрался, за пять минут. Под окном горела машина“, - вспоминает Владислав, который добавляет, что ему повезло, так как он не получил ни одной царапины.

Соседка Владислава Нина наводит дома порядок. Она не знает, разрешат ли власти жителям вернуться в дом: „Хотела бы, конечно. Не знаю, можно ли будет проживать в доме“.