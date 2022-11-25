Сотни мобилизованных, офицеры и ВДВ: что известно о потерях России в Украине за девять месяцев войны

Причин для существенных среди мобилизованных может быть несколько. По отзывам самих мобилизованных, главные проблемы - это плохая связь координация и недостаточная подготовка рекрутов.

Только за последнюю неделю достоверно известно о гибели еще 67 мобилизованных россиян.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября, не указывается их статус - поэтому иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

Всего известно о смерти 326 мобилизованных россиян. Из них нам удалось установить имена 290 человек, погибших в зоне боевых действий на территории Украины. Еще 35 умерли на территории России - чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем*.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе „народных милиций“ Донецка и Луганска.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 83 800 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более, чем 60 населенных пунктах России.

С первого дня войны Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 25 ноября нам удалось подтвердить информацию о 9311 погибших солдатах и офицерах.

Большинство погибших российских военных - это этнические русские. А высокий риск гибели для этнических меньшинств - скорее результат неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации. Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Если поверхностно посмотреть на эти цифры, то может сложиться впечатление, что Россия посылает на фронт в основном этнические меньшинства. Но, детально изучив собранные Би-би-си, Медиазоной и волонтерами данные, социологи пришли к обратному выводу.

На втором месте по числу погибших - Бурятия (348 человек), на третьем - Дагестан (345 человек). Для сравнения: известно лишь о 50 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

К концу девятого месяца войны на первое место по числу подтвержденных потерь вышел Краснодарский край (407 погибших). При этом о смерти 37% погибших из этого региона (152 человека) не сообщалось в СМИ и соцсетях - об их гибели удалось узнать только изучая захоронения на местных кладбищах.

К этому добавляется проблема подготовки пришедших с гражданки людей. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на плохие условия содержания; отсутствие офицеров, инструкторов, внятного распорядка дня; бессмысленные построения и занятие шагистикой вместо нормальной боевой подготовки.

В итоге и данные с передовой в штаб, и приказы из штаба к подразделениям приходят с задержкой. А в условиях постоянно меняющейся обстановки это может приводить к принятию несвоевременных решений, а в конечном счете - к дополнительным потерям.

На войне команды и донесения идут по цепочке. И сейчас российским генералам эту линию связи пришлось существенно удлинить. Из-за наличия у украинской армии высокоточного дальнобойного оружия западного образца российские штабы и пункты оперативного управления перенесли глубоко в тыл - за 70 и более километров от линии фронта.

Потери среди самых подготовленных

Только по подтвержденным данным, более 2500 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

Например, за девять месяцев войны Россия потеряла по меньшей мере 101 военных пилота. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка только одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Спецназ ГРУ и специальные отряды Росгвардии также несут существенные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач.

Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а спецназ Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

Потери среди командиров

Из 9311 установленных российских военных, погибших в Украине, 1449 человек, то есть более 15%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 47 полковников.

Большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны. Именно в то время российская армия испытывала наибольшие проблемы со связью и логистикой, а также наступала сразу по нескольким направлениям. После того как связь между штабами и непосредственно воюющими подразделениями была налажена, полковники и генералы стали гибнуть реже.