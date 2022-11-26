Скандал на ЧМ: в Китае замазали болельщиков во время трансляций из-за ковида

Китайское ТВ заблюрило трибуны целиком — это видно во время трансляции матчей США-Уэльс и Нидерланды-Сенегал. Сделано это из-за того, что на трибунах сидят десятки тысяч болельщиков без масок, в то время как в Поднебесной сохраняется политика „нулевого ковида“. Этот режим предусматривает суровые коронавирусные ограничения, которые сопоставимы с теми, что вводились по всему миру в 2020 году, пишет Sport24.

Согласно данным New York Times за последнюю неделю в Китае фиксируется увеличение числа случаев заболевания различными штаммами коронавируса — в среднем, более 26 тысяч новых случаев, что на 300% процентов больше, чем было еще полмесяца назад.

Как объясняет Financial Times „нулевая терпимость“ к коронавирусу во многом объясняется недостатками китайской системы здравоохранения: разрозненная сеть плохо обеспеченных больниц может не справиться с резким наплывом пациентов. Расходы Китая на здравоохранение составляют около 5% ВВП по сравнению с двузначными показателями расходов в США, Великобритании и Японии. Больничных коек в Китае больше, чем в США и Великобритании, но количество коек реанимации — только четверть показателя по ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития — Sport24). Особенно тревожная ситуация за пределами китайских мегаполисов.

Китайская система здравоохранения „едва пережила первую волну“ в 2020 году, существует серьезный риск, что она не справится с ростом заболеваемости сейчас, отметил эксперт инвестиционного банка Jefferies.

В этих условиях китайские власти пошли по пути сохранения максимально жестких мер — надежды на то, что после октябрьского съезда Компартии Китая произойдет смягчение не оправдались. Праздник футбола в Катаре с переполненными трибунами людей, которые и не вспоминают о коронавирусе — совсем не то, что правительство страны хочет показывать гражданам.

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