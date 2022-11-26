Эстония для эстонцев? Как EKRE относится к русскоязычному населению страны

Самый свежий и, пожалуй, самый громкий выпад в сторону русского языка прозвучал в стенах Рийгикогу этим летом, когда один из лидеров EKRE Март Хельме заявил, что „русский язык – это язык страны-агрессора и он должен тихо исчезнуть с наших улиц, пока его вообще не станет слышно“. Тогда от партии выдвигался законопроект, согласно которому русский язык не должен использоваться в публичном пространстве Эстонии и в СМИ. Позднее вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас поддерживал своего коллегу и говорил, что Эстония является одной из самых маленьких стран в мире. И именно за это надо стоять. „За это надо цепляться зубами, потому что иначе нами овладеет другой язык. Для них ведь есть большая родина – более 100 миллионов человек. ＜...＞Я понимаю, если русскоязычный человек может обходиться здесь одним языком, то зачем ему учить другой. Но я не понимаю вот что: почему вы считаете это нормальным?“ – обратился Хенн Пыллуаас к членам Рийгикогу.

После того, как Рийгикогу отклонил предложение EKRE убрать русский язык из публичного пространства, в интервью радионовостям выступил уже председатель партии Мартин Хельме: „Живущие здесь долгие годы, а также после восстановления независимости республики русскоязычные люди в большинстве своем в той или иной степени говорят по-эстонски. А те, кто приехал сюда в последние месяцы - совершенно безъязыкие. Меня совершенно не интересует, как они тут будут справляться с решением своих проблем, меня волнует только, каково эстонцам будет скоро в Эстонии“, – отметил политик.

Впрочем, подобная риторика звучала и до войны. Так, например, Мартин Хельме высказывался на муниципальных выборах в прошлом году: „Мы обеспечим, чтобы город в результате массовой миграции представителей далеких культур не превратился в мультикультурный ад, в котором некомфортно никому. Таллинн должен остаться эстонским городом, в котором принимаются решения, поддерживающие местный идентитет и исходящие из потребностей коренных жителей“, – заявил политик.