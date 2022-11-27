Каждый день — как маленькая война

Я надеваю новый брючный костюм. К нему подошло бы по стилю мое черное кольцо с розовым камнем, но я не открываю коробку с бижутерией. На моих пальцах — только обручальное и помолвочное кольцо. Я не снимаю их и никогда не оставляю дома: вдруг будет обстрел и я не вернусь домой? Кладу в сумку телефон, паспорт и наличные деньги. Тревожный чемоданчик сжался до пределов одного кармана.

Я часто вспоминаю, как мы прощались с мужем 4 марта на польско-украинской границе. Так быстро, так больно. Холодно, темно. Тогда мы не знали, какой характер приобретет война. Не знали, когда увидимся следующий раз. Не знали, увидимся ли вообще. Знали только одно — впереди нас ждет мучительная и долгая разлука.

Как вы помните, я приехала в Эстонию, на родину моего дедушки, в марте этого года. Я, моя мама и мой сын бежали сюда от войны, от ракетных обстрелов, от истребляющего кошмара, наступившего на нашей земле. Нас встретили и обустроили наши родственники. Гайда, Свен, Маркус, Биргит и маленький Кристофер. Мои троюродные тетя и дядя, моя четвероюродная сестра и ее сын по прозвищу Mausi. Образцовая, красивая и счастливая семья. Люди, в чьих больших сердцах нашлось столько тепла, поддержки и сочувствия. Я всегда буду вспоминать их вкусную лазанью, наши разговоры, небольшие путешествия по красивой Эстонии.

Да, Эстония — прекрасная страна, идеальная для жизни. Но там, в Украине — наш дом, наши мужья, друзья. Мы столько раз представляли, как вернемся домой. И понимали, что это будет нескоро. Работая журналистом, я пишу статьи о войне, беру интервью у волонтеров, беженцев, наших солдат. У всех, кто находится на светлой стороне в этой чудовищной войне. Видя ситуацию изнутри, я понимаю, что нет ни одного твердого прогноза о ее окончании. В этой войне слишком много переменных.