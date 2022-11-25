В ближайшие дни в Эстонии будет мокро и слякотно

Пятница, 25.11:

Ночью сохранится облачная погода. Во многих местах пройдет небольшой снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье островов до +1°C, пишет ilm.ee.



Днем облачная, с отдельными прояснениями погода. Во многих местах, в основном в Южной и Западной Эстонии, пройдет снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов местами до +3°C.

Суббота, 26.11:



Ночью сохранится облачная погода. Во многих местах пройдет снег, на побережье островов мокрый снег. Вечер восточный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -3..-8, на островах 2..+1°C.



Д нем сохранится облачная погода. Во многих местах пройдет снег, на побережье островов мокрый снег и дождь. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха on -2..-6, на островах -2..+2°C.

Воскресенье 27.11:



Ночью сохранится облачная погода. Пойдет снег. Ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов местами 0°C.



Д нем облачная с прояснениями погода. В первой половине дня ожидается снег, после обеда осадки уменьшатся. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-7, на побережье островов местами 0°C.

Понедельник, 28.11:



Ночью облачная с прояснениями погода. Местами может выпасть небольшой снег. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов местами 0°C.



Д нем сохранится в основном облачная погода. На наветренном побережье местами ожидается снег и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах -1..+2°C.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

