ВИДЕО | Спутник NASA сфотографировал погруженную во тьму Украину

В среду власти Украины сообщили, что после недавнего ракетного удара, нанесенного Россией по украинской энергоинфраструктуре, три атомные электростанции, находящиеся под контролем украинской армии, отключены от энергосистемы, передает Reuters.

Без энергоснабжения осталась Киевская область, в которой поживает более трех миллионов человек.

О том, то почти половина стран осталась без электроснабжения, сообщила и Молдова.