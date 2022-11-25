25.11.2022, 10:30
ФОТО | Агрессивный владелец не захотел пускать спасателей в загоревшуюся квартиру. Пришлось вызывать полицию(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня ночью в многоквартирном доме в Тарту начался пожар, а владелец загоревшейся квартиры не захотел пускать спасателей.
В 00.04 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в доме на улице Ваксали в Тарту. Квартира в деревянном доме была задымлена, однако агрессивный владелец квартиры отказывался впустить спасателей, и пришлось вызвать полицию.
Получив доступ в квартиру, спасатели обнаружили, что хозяин квартиры затопил плиту, однако дым пошел в помещение. Спасатели обнаружили также несколько горящих дорожных свечей, стоявших на кипе газет. Спасатели проветрили квартиру и сообщили в Тартускую горуправу об опасном жилище.
В квартире отсутствовали датчики — дымовой и угарного газа.