Исследование: каким шинам отдают предпочтение эстонские водители?

Проведенное исследование показало, что этой зимой 55% эстонских водителей предпочитают ездить на шипованных шинах, 43% пользуются ламельными, а 2% респондентов пока еще не определились с выбором.

Шипованные шины больше используют в сельской местности, и этой зимой две трети водителей ездят на автомобилях именно с такими шинами.

По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustuse по ущербу в прибалтийских странах, на выбор шин влияют различные факторы, в том числе предыдущие зимы и место жительства водителя.

„Поскольку прошлая зима была очень морозной и на дорогах зачастую был гололед, то неудивительно, что шипованные шины использовались несколько чаще. Прежние более теплые зимы вызвали некоторый рост числа сторонников ламельных шин. В этом вопросе, безусловно, играет большую роль место жительства водителя. Если прошлой зимой в сельских районах дороги зачастую были скользкими, вследствие чего были необходимы шипованные шины, то логично, что их использование растет. В крупных же городах шипованные и ламельные шины популярны одинаково“, — пояснила Мейус.

По результатам исследования можно заметить, что владельцы автомобилей возрастом до шести лет не отдают предпочтения какому-то определенному виду шин, тогда как владельцы автомобилей от семи лет и старше чаще пользуются шипованной резиной, предпочтение которой отдают 60% респондентов.