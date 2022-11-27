Исследование: каким шинам отдают предпочтение эстонские водители?(1)
Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, если еще год назад более половины владельцев автомобилей в Эстонии использовали ламельные шины, то в этом году предпочтение вновь отдается шипованным. Теплые зимы заставляют отдавать предпочтение ламельным шинам, а морозные – шипованным.
Проведенное исследование показало, что этой зимой 55% эстонских водителей предпочитают ездить на шипованных шинах, 43% пользуются ламельными, а 2% респондентов пока еще не определились с выбором.
Шипованные шины больше используют в сельской местности, и этой зимой две трети водителей ездят на автомобилях именно с такими шинами.
По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustuse по ущербу в прибалтийских странах, на выбор шин влияют различные факторы, в том числе предыдущие зимы и место жительства водителя.
„Поскольку прошлая зима была очень морозной и на дорогах зачастую был гололед, то неудивительно, что шипованные шины использовались несколько чаще. Прежние более теплые зимы вызвали некоторый рост числа сторонников ламельных шин. В этом вопросе, безусловно, играет большую роль место жительства водителя. Если прошлой зимой в сельских районах дороги зачастую были скользкими, вследствие чего были необходимы шипованные шины, то логично, что их использование растет. В крупных же городах шипованные и ламельные шины популярны одинаково“, — пояснила Мейус.
По результатам исследования можно заметить, что владельцы автомобилей возрастом до шести лет не отдают предпочтения какому-то определенному виду шин, тогда как владельцы автомобилей от семи лет и старше чаще пользуются шипованной резиной, предпочтение которой отдают 60% респондентов.
„Ламельные шины пользуются наибольшей популярностью только у тех водителей, которые ездят на автомобилях с гибридным или электрическим двигателем. В разбивке по регионам ламельные шины используют несколько больше только в Западной Эстонии. С другой стороны, в Центральной и Южной Эстонии две трети водителей пользуются шипованными шинами. Эти статистические данные также позволяют лучше осознать тот факт, что толщина снежного покрова и погодные условия являются решающими аргументами при выборе шин. В целом можно сказать, что этой зимой эстонские водители — вне зависимости от региона, возраста, пола, национальности или дохода — отдают несколько большее предпочтение шипованной резине“, — подытожила тему Мейус.
Хотя многие каждый год внимательно следят за прогнозом погоды, чтобы вовремя узнать о первых снегопадах и гололеде, по словам Мейус, поставить зимние шины на автомобиль стоит уже при низких плюсовых значениях температуры воздуха, т.к. состав резины зимних шин обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем у летних. Зимние шины при низких температурах сохраняют лучшую эластичность, что обеспечивает также лучшее сцепление с дорожным покрытием. „Те, кто пока еще не поставил зимние шины, должны это сделать как можно быстрее“, — порекомендовала Мейус.
Предпочтения жителей других прибалтийских стран значительно отличаются от соответствующих предпочтений жителей Эстонии. Если в Эстонии на 55 % автомобилей используются шипованные шины, то в Латвии этот показатель составляет всего 16 %, а в Литве — 9 %. Две трети наших южных соседей предпочитают ламельные шины. При этом там также используются шины с маркировкой M+S, которые, как известно, в Эстонии запрещено использовать зимой. Именно такие шины используют 24% литовских и 20% латвийских водителей.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.
Использование зимних шин в Эстонии является обязательным с 1 декабря по 1 марта.