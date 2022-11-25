На участке Петербургского шоссе из-за аварии закрыты три полосы движения

Как сообщило предприятие Tallinna Vesi в 8 часов утра 25 ноября, закрыты две полосы движения в направлении города, и одна – из города. Работы по ликвидации последствий аварии начнутся в 10:00. Предприятие надеется завершить их к 9:00 27 ноября.