25.11.2022, 08:59
На участке Петербургского шоссе из-за аварии закрыты три полосы движения
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за аварии водопровода возле здания по адресу Петербури теэ 38/4 в Таллинне рано утром 25 ноября были закрыты три полосы движения, пишет RusERR.
Как сообщило предприятие Tallinna Vesi в 8 часов утра 25 ноября, закрыты две полосы движения в направлении города, и одна – из города. Работы по ликвидации последствий аварии начнутся в 10:00. Предприятие надеется завершить их к 9:00 27 ноября.
Tallinna Vesi просит водителей руководствоваться временными дорожными знаками и при возможности выбрать альтернативный маршрут.