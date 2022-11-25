ЧМ-2022 по футболу
25.11.2022, 08:18

Фанаты Аргентины и Мексики подрались на ЧМ из-за кричалок про Месси

 
SOCCER-WORLDCUP/QATAR
SOCCER-WORLDCUP/QATAR
ФОТО: AMANDA PEROBELLI | Scanpix

Сборные Аргентины и Мексики проведут следующий матч в Катаре между собой. Несколько болельщиков обеих сборных получили легкие повреждения во время потасовки в одной из фан-зон турнира в Дохе.

Болельщики сборных Аргентины и Мексики устроили потасовку в Дохе во время чемпионата мира по футболу, сообщает Mirror.

Вечером 23 ноября группа мексиканских болельщиков начала скандировать „К черту Месси!“ в фан-зоне, спровоцировав столкновение с фанатами аргентинской команды, пишет РБК.


Ближайший матч аргентинцы и мексиканцы проведут между собой 26 ноября, по его итогам любая из команд может оказаться на грани вылета из турнира.


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