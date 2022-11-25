25.11.2022, 08:18
Фанаты Аргентины и Мексики подрались на ЧМ из-за кричалок про Месси
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Сборные Аргентины и Мексики проведут следующий матч в Катаре между собой. Несколько болельщиков обеих сборных получили легкие повреждения во время потасовки в одной из фан-зон турнира в Дохе.
Болельщики сборных Аргентины и Мексики устроили потасовку в Дохе во время чемпионата мира по футболу, сообщает Mirror.
Вечером 23 ноября группа мексиканских болельщиков начала скандировать „К черту Месси!“ в фан-зоне, спровоцировав столкновение с фанатами аргентинской команды, пишет РБК.
Ближайший матч аргентинцы и мексиканцы проведут между собой 26 ноября, по его итогам любая из команд может оказаться на грани вылета из турнира.