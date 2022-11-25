25.11.2022, 08:00
Пьяный молодой водитель устроил аварию: четыре человека в больнице(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня рано утром произошла авария, в которой пострадали четыре человека.
Авария произошла в 05:10 на 3 км шоссе Юри-Вайдла в деревне Аавику в волости Раэ, где 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Audi A5 при совершении левого поворота вылетел с дороги вправо.
Водителя и пассажиров - 19-летнего молодого человека, 19-летнюю и 18-летнюю девушек - доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.