Пьяный молодой водитель устроил аварию: четыре человека в больнице

Авария произошла в 05:10 на 3 км шоссе Юри-Вайдла в деревне Аавику в волости Раэ, где 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Audi A5 при совершении левого поворота вылетел с дороги вправо.