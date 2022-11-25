ПРЯМО СЕЙЧАС | Второй тур на ЧМ-2022: Уэльс и Иран борются за сохранения шансов на плей-офф

Сегодня состоятся первые четыре игры второго тура:

Уэльс - Иран

До матча:

В группе В, на стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Уэльса и Ирана. Начало встречи в 12:00

Уэльс в первом туре сыграл вничью со сборной США (1:1). Бэйл и компания выглядели в нападение не очень ярко, а разница забитых и пропущенных мячей для выхода в плей-офф может сыграть важную роль. Иран, несмотря на крупное поражение от Англии (2:6) еще сохранил шансы на выход из группы. Сегодняшняя игра для обеих сборных во многом определяющая, так как поражение, скорее всего оставит сборную за бортом плей-офф турнира.

В группе А, на стадионе „Аль Тумама“, между собой сыграют сборные Катара и Сенегала. Начало матча в 15:00.

Хозяева турнира провалили стартовый матч и проиграли Эквадору (2:0), показав ужасную игру. Сегодняшняя встреча с Сенегалом - это последний шанс для хозяев турнира побороться за выход в плей-офф. Сенегал показал хороший футбол против Нидерландов, пропустив дважды в конце матча из-за ошибки вратаря. В случае победы Сенегала, они сохранят отличные шансы на выход из группы. Единственным случаем в истории, когда хозяева турнира не выходили в плей-офф это ЧМ-2010 в ЮАР.

В группе А, на стадионе „Халифа“, между собой сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Начало матча в 18:00.

В первом туре обе сборные одержали победы и в случае сегодняшней победы, команда с огромной долей вероятности выйдет из группы. Травма автора дубля в ворота Катара Эннера Валенсии оказалась не слишком серьезной и он сможет сыграть против Нидерландов. Сборная Нидерландов не проигрывает уже на протяжении 18 матчей во всех турнирах.

В группе В, на стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные США и Англии. Начало встречи в 21:00