ПРЯМО СЕЙЧАС | Нидерланды на 6-й минуте открывают счет (1:0)

Команды начали активно, понимая важность победы. На 14-й минуте иранцы вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме иранская сборная могла снова выйти вперед. Сначала Азмун пробил в штангу, а потом Голизаде пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но тоже попал в штангу. На 85-й минуте судья после просмотра ВАР удалил вратаря Уэльса Хеннесси (первая красная карточка на турнире), который выбежал из ворот и жёстко врезался в нападающего Ирана. Иран продолжил наседать на ворота Уэльса и на 99-й Чешми великолепным ударом под штангу вывел Иран вперед. Спустя две минуты Иран установил окончательный счет в матче, гол забил защитник Дэнни Уордом. Иран одерживает заслуженную победу и сохраняет шансы на выход из группы.

Забитый гол Сенегалу, стал первым в истории ЧМ для катарской команды, а нынешний турнир является единственным, в котором команда принимала участие.

Сенегал полностью владел инициативой в первом тайма, но забить смог только на 41-й минуте матча. Защитник Катара не смог попасть по мячу, чем воспользовался Диа, расстреляв вратаря Катара. На 48-й минуте после подачи углового Дьедиу головой увеличил преимущество Сенегала. После пропущенного гола Катар оживился и создал несколько опасных моментов, но Сенегал спас вратарь „Челси“ Менди. На 79-й минуте Мунтари после подачи справа, ударом головой сократил отставание в счете и забил исторический гол для Катара. Радость Катара была не долгой, спустя 5 минут Сенегал снова увеличил преимущество в счете, благодаря голу Дьенг. Катар проиграл и лишился шансов на выход из группы, потерпев два поражения в двух матчах. В последнем туре Катар сыграет со сборной Нидерландов.

Классен в касание оставил мяч партнеру, сыграв у штрафной, а Гакпо с восхитительной силой пробил с линии и вогнал впритирку с ближней штангой!

Лидеры квартета А встречаются между собой: Нидерланды против Эквадора! Голландцы только в последнюю пятиминутку дожали Сенегал и выиграли 2:0. С тем же счетом Эквадор в матче открытия одолел хозяев Катар.

До матча:

В группе В, на стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Уэльса и Ирана. Начало встречи в 12:00

Уэльс в первом туре сыграл вничью со сборной США (1:1). Бэйл и компания выглядели в нападение не очень ярко, а разница забитых и пропущенных мячей для выхода в плей-офф может сыграть важную роль. Иран, несмотря на крупное поражение от Англии (2:6) еще сохранил шансы на выход из группы. Сегодняшняя игра для обеих сборных во многом определяющая, так как поражение, скорее всего оставит сборную за бортом плей-офф турнира.

В группе А, на стадионе „Аль Тумама“, между собой сыграют сборные Катара и Сенегала. Начало матча в 15:00.

Хозяева турнира провалили стартовый матч и проиграли Эквадору (2:0), показав ужасную игру. Сегодняшняя встреча с Сенегалом - это последний шанс для хозяев турнира побороться за выход в плей-офф. Сенегал показал хороший футбол против Нидерландов, пропустив дважды в конце матча из-за ошибки вратаря. В случае победы Сенегала, они сохранят отличные шансы на выход из группы. Единственным случаем в истории, когда хозяева турнира не выходили в плей-офф это ЧМ-2010 в ЮАР.

В группе А, на стадионе „Халифа“, между собой сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Начало матча в 18:00.

В первом туре обе сборные одержали победы и в случае сегодняшней победы, команда с огромной долей вероятности выйдет из группы. Травма автора дубля в ворота Катара Эннера Валенсии оказалась не слишком серьезной и он сможет сыграть против Нидерландов. Сборная Нидерландов не проигрывает уже на протяжении 18 матчей во всех турнирах.

В группе В, на стадионе „Аль Байт“ между собой сыграют сборные США и Англии. Начало встречи в 21:00

Англичане уверенно разобрались со сборной Ирана, показав яркий и атакующий футбол. Победа над США гарантирует команде англичанам выход в плей-офф. Для США, как и для Уэльса для выхода в плей-офф будет важна разница мячей. На бумаге сборная Англии в разы сильнее США, но легко им точно не будет.

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