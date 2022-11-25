ПРЯМО СЕЙЧАС | ЧМ-2022: Сенегал разрушил надежды Катара на плей-офф (1:3)

Сегодня состоятся первые четыре игры второго тура:

Катар - Сенегал

Сенегал полностью владел инициативой в первом тайма, но забить смог только на 41-й минуте матча. Защитник Катара не смог попасть по мячу, чем воспользовался Диа, расстреляв вратаря Катара. На 48-й минуте после подачи углового Дьедиу головой увеличил преимущество Сенегала. После пропущенного гола Катар оживился и создал несколько опасных моментов, но Сенегал спас вратарь „Челси“ Менди. На 79-й минуте Мунтари после подачи справа, ударом головой сократил отставание в счете и забил исторический гол для Катара. Радость Катара была не долгой, спустя 5 минут Сенегал снова увеличил преимущество в счете, благодаря голу Дьенг.

Уэльс - Иран 0:2

Команды начали активно, понимая важность победы. На 14-й минуте иранцы вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме иранская сборная могла снова выйти вперед. Сначала Азмун пробил в штангу, а потом Голизаде пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но тоже попал в штангу. На 85-й минуте судья после просмотра ВАР удалил вратаря Уэльса Хеннесси (первая красная карточка на турнире), который выбежал из ворот и жёстко врезался в нападающего Ирана. Иран продолжил наседать на ворота Уэльса и на 99-й Чешми великолепным ударом под штангу вывел Иран вперед. Спустя две минуты Иран установил окончательный счет в матче, гол забил защитник Дэнни Уордом. Иран одерживает заслуженную победу и сохраняет шансы на выход из группы.

До матча:

В группе В, на стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Уэльса и Ирана. Начало встречи в 12:00

Уэльс в первом туре сыграл вничью со сборной США (1:1). Бэйл и компания выглядели в нападение не очень ярко, а разница забитых и пропущенных мячей для выхода в плей-офф может сыграть важную роль. Иран, несмотря на крупное поражение от Англии (2:6) еще сохранил шансы на выход из группы. Сегодняшняя игра для обеих сборных во многом определяющая, так как поражение, скорее всего оставит сборную за бортом плей-офф турнира.