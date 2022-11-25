ПРЯМО СЕЙЧАС | Англия — США: команды не распечатали ворота в первом тайме

Англия – США

Закрывает очередной день чемпионата мира матч Англия – США. В 2010 году эти сборные встречались на чемпионате мира в ЮАР и сыграли вничью 1:1. Что будет сейчас, учитывая, что команда США сильно прибавила за это время?

После первого тайма счет остается 0:0. Довольно равная игра, и это комплимент США и упрек Англии.

Нидерланды - Эквадор 1:1

Лидеры квартета А встречаются между собой: Нидерланды против Эквадора! Голландцы только в последнюю пятиминутку дожали Сенегал и выиграли 2:0. С тем же счетом Эквадор в матче открытия одолел хозяев Катар.

Классен в касание оставил мяч партнеру, сыграв у штрафной, а Гакпо с восхитительной силой пробил с линии и вогнал впритирку с ближней штангой!

Угловой быстро вылился в мощный удар Эквадора из предместья штрафной. А маячивший перед вратарской Эступиньян подставил ножку и лишил Нопперта каких-либо шансов! Вот только в непосредственной близости от створа стоял Поросо, и он находился в офсайде. Это была помеха вратарю, гол не засчитан.

Статистика в первом тайме матча Нидерланды — Эквадор вас точно удивит. Удары: 1 против 6. Владение мячом в процентах: 49 против 51.

Всё-таки доигрались Нидерланды! Ван Дейк дал Эступиньяну пробить по воротам, вратарь справился, но на добивании сыграл Валенсия. Третий гол лидера эквадорцев на чемпионате мира!

Валенсия снова на газоне! В первом матче он тоже травмировался, и вот опять. Валенсию унесли на носилках. Два матча, три гола, две травмы. И, кажется, в этот раз всё серьёзно.

Валенсия стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим шесть голов подряд за южноамериканскую страну. На его счету было три мяча на ЧМ-2014, когда последний раз эквадорцы играли на мировом первенстве.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева чемпионата мира потеряли шансы на выход в плей-офф.

Катар - Сенегал 1:3