ЧМ-2022: Иран в огненном матче обыграл Уэльс и сохранил шансы на выход из группы

Сегодня состоятся первые четыре игры второго тура:

Уэльс - Иран 0:2

Команды начали активно, понимая важность победы. На 14-й минуте иранцы вышли вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме иранская сборная могла снова выйти вперед. Сначала Азмун пробил в штангу, а потом Голизаде пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но тоже попал в штангу. На 85-й минуте судья после просмотра ВАР удалил вратаря Уэльса Хеннесси, который выбежал из ворот и жёстко врезался в нападающего Ирана. Иран продолжил наседать на ворота Уэльса и на 99-й Чешми великолепным ударом под штангу вывел Иран вперед. Спустя две минуты Иран установил окончательный счет в матче, гол забил защитник Дэнни Уордом. Иран одерживает заслуженную победу и сохраняет шансы на выход из группы.

До матча:

В группе В, на стадионе „Ахмед Бин Али“ между собой сыграют сборные Уэльса и Ирана. Начало встречи в 12:00

Уэльс в первом туре сыграл вничью со сборной США (1:1). Бэйл и компания выглядели в нападение не очень ярко, а разница забитых и пропущенных мячей для выхода в плей-офф может сыграть важную роль. Иран, несмотря на крупное поражение от Англии (2:6) еще сохранил шансы на выход из группы. Сегодняшняя игра для обеих сборных во многом определяющая, так как поражение, скорее всего оставит сборную за бортом плей-офф турнира.

В группе А, на стадионе „Аль Тумама“, между собой сыграют сборные Катара и Сенегала. Начало матча в 15:00.

Хозяева турнира провалили стартовый матч и проиграли Эквадору (2:0), показав ужасную игру. Сегодняшняя встреча с Сенегалом - это последний шанс для хозяев турнира побороться за выход в плей-офф. Сенегал показал хороший футбол против Нидерландов, пропустив дважды в конце матча из-за ошибки вратаря. В случае победы Сенегала, они сохранят отличные шансы на выход из группы. Единственным случаем в истории, когда хозяева турнира не выходили в плей-офф это ЧМ-2010 в ЮАР.

В группе А, на стадионе „Халифа“, между собой сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Начало матча в 18:00.