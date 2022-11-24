ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (274-й день) | В ООН Россию призвали немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман, находившаяся вчера с визитом в Киеве, обвинила РФ в „государственном терроризме“. Произошедшее сегодня шокирует“, - сказала она в интервью Deutsche Welle, комментируя российские ракетные удары по Украине. По словам Люрман, она посетила место падения одной из ракет - „обычный промышленный склад“. „В результате этого российского государственного терроризма погибли трое ни в чем не повинных людей“, - добавила госминистр.
Россия должна немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. „Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, от которых можно ожидать нанесения ущерба гражданскому населению... ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила эти действия. За любые нарушения законов должна быть ответственность“, - предупредила Дикарло. Она подчеркнула, что недавние российские ракетные удары вновь вызывают опасения, что нынешняя зима станет катастрофической для миллионов украинцев, которым грозят несколько месяцев „в условиях холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг“.
Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора, чтобы „дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН“. Президент Украины раскритиковал призывы к мирным переговорам с Москвой. „В ответ на нашу формулу мира Россия предлагает формулу террора“, - подчеркнул Зеленский, добавив, что РФ сеет лишь „террор, дестабилизацию и дезинформацию“.
Ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде 23 ноября, это „американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву“, утверждал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на экстренном заседании. Он заявил, что Украина якобы размещает свои средства противовоздушной обороны в жилых районах и „в итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась“. Одновременно представитель Москвы обвинил страны Запада в „бездумной накачке Украины вооружениями“.
Китай призвал Россию и Украину как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы „не допустить эскалации“ войны и предотвратить ядерный кризис. „Диалог и переговоры – это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее“, - заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. „Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля“, - подчеркнул китайский дипломат.
В Киеве развертывают первые 500 так называемых „Пунктов несокрушимости“, предназначенных для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций, в частности длительного отключения электроэнергии. Власти обещают, что на всех таких объектах будут „базовые услуги“: электричество, тепло, питьевая вода, мобильная связь, интернет, первая медицинская помощь, комнаты матери и ребенка. Киевская городская военная администрация планирует, что один „Пункт несокрушимости“ сможет одновременно принять от 40 до 500 человек без ограничения времени пребывания.
В Вашингтоне всерьез воспринимают возможность применения Россией химического оружия в войне против Украины. Об этом со ссылкой на нескольких представителей Белого дома сообщило издание Politico. В администрации Байдена считают, что Путин скорее может обратиться к химическому оружию, чем к ядерному, поэтому США обсуждают с союзниками необходимость подготовки к такому сценарию. В публикации подчеркивается, что у Пентагона нет данных о непосредственной подготовке химических атак российскими войсками.
ЕС активно продвигает девятый пакет санкций в отношении России в ответ на войну Москвы в Украине. Об этом заявила председатель ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию.
Генштаб ВС Украины (ВСУ) призвал граждан Беларуси не позволять втягивать „себя в войну еще больше“. „Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы. Террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью - любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной, кровью и ненавистью разделить наши народы“, - заявили в Генштабе. „Но нужна ли российская захватническая война самой Беларуси? Ответ очевиден - не нужна!“ - подчеркнули далее в заявлении.
Европарламент (ЕП) проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в 2023 году.
В последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от Днепра в Херсонской области, указали в разведке. По ее данным, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут в Донецкой области.
На деоккупированных территориях Херсонской области ВС РФ „обустроили как минимум девять пыточных“, в освобожденном регионе найдены тела более 400 „убитых оккупантами гражданских“ лиц, сообщил генеральный прокурор Украина Андрей Костин в эфире национального телемарафона.
К 15 часам во всех районах Киева восстановили водоснабжение, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, необходимо время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Пока в квартирах у жителей, особенно - на верхних этажах многоэтажек, может быть слабый напор воды, добавил он.
Вечером в четверг электричество было подано во все области Украины сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. „Подключены к сети в первую очередь объекты критической инфраструктуры, подключения бытовых потребителей постепенно продолжается“, - добавил он.
Более 80 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины получили паспорта граждан РФ. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. „Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских военных“, - сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Это - 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВС Украины, 6 - Государственной пограничной службы Украины, 2 - Сил территориальной обороны, среди них - два офицера и 48 рядовых и сержантов, уточнил Ермак. Из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки Россия нанесла два авиаудара и совершила 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей ВС РФ „продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий“, - говорится далее в документе.
По данным ВСУ, на Слобожанском направлении ВС РФ из приграничных районов Белгородской области обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы ряда украинских населенных пунктов.
На Бахмутском и Адвеевском направлениях россияне сосредотачивают усилия на наступательных действиях.
Вблизи поселков Невельское, Спирное и Каменка в Донецкой области ВС РФ нанесли авиаудары.
Между тем силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника и два удара по позициям российских ЗРК, сообщает Генштаб ВСУ.