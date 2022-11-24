ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (274-й день) | В ООН Россию призвали немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины

Ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде 23 ноября, это „американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву“, утверждал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на экстренном заседании. Он заявил, что Украина якобы размещает свои средства противовоздушной обороны в жилых районах и „в итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась“. Одновременно представитель Москвы обвинил страны Запада в „бездумной накачке Украины вооружениями“.

Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора, чтобы „дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН“. Президент Украины раскритиковал призывы к мирным переговорам с Москвой. „В ответ на нашу формулу мира Россия предлагает формулу террора“, - подчеркнул Зеленский, добавив, что РФ сеет лишь „террор, дестабилизацию и дезинформацию“.

Россия должна немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. „Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, от которых можно ожидать нанесения ущерба гражданскому населению... ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила эти действия. За любые нарушения законов должна быть ответственность“, - предупредила Дикарло. Она подчеркнула, что недавние российские ракетные удары вновь вызывают опасения, что нынешняя зима станет катастрофической для миллионов украинцев, которым грозят несколько месяцев „в условиях холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг“.

Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман, находившаяся вчера с визитом в Киеве, обвинила РФ в „государственном терроризме“ . Произошедшее сегодня шокирует“, - сказала она в интервью Deutsche Welle, комментируя российские ракетные удары по Украине. По словам Люрман, она посетила место падения одной из ракет - „обычный промышленный склад“. „В результате этого российского государственного терроризма погибли трое ни в чем не повинных людей“, - добавила госминистр.

Китай призвал Россию и Украину как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы „не допустить эскалации“ войны и предотвратить ядерный кризис. „Диалог и переговоры – это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее“, - заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. „Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля“, - подчеркнул китайский дипломат.

В Киеве развертывают первые 500 так называемых „Пунктов несокрушимости“, предназначенных для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций, в частности длительного отключения электроэнергии. Власти обещают, что на всех таких объектах будут „базовые услуги“: электричество, тепло, питьевая вода, мобильная связь, интернет, первая медицинская помощь, комнаты матери и ребенка. Киевская городская военная администрация планирует, что один „Пункт несокрушимости“ сможет одновременно принять от 40 до 500 человек без ограничения времени пребывания.

В Вашингтоне всерьез воспринимают возможность применения Россией химического оружия в войне против Украины. Об этом со ссылкой на нескольких представителей Белого дома сообщило издание Politico. В администрации Байдена считают, что Путин скорее может обратиться к химическому оружию, чем к ядерному, поэтому США обсуждают с союзниками необходимость подготовки к такому сценарию. В публикации подчеркивается, что у Пентагона нет данных о непосредственной подготовке химических атак российскими войсками.

ЕС активно продвигает девятый пакет санкций в отношении России в ответ на войну Москвы в Украине. Об этом заявила председатель ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию.