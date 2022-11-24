Дубль „Левадии“ будет тренировать тренер, выигравший юношеский чемпионат Испании

Гарсия, имеющий лицензию УЕФА Pro, начал тренерскую карьеру в 2008 году, сначала в „Мислате“. Там он тренировал детей до 15 лет, позже стал главным тренером молодежной команды до 18 лет и главной команды.

В 2014-2017 годах он также работал в молодежной команде „Леванте“, основная команда которой играла в высшей лиги Испании. Там Гарсия активно работал в скаутском отделе молодежной академии, кроме того, успел потренировать молодежные команды „Леванте“ до 15, до 16 и до 17 лет. С юношеской командой до 17 лет он также стал чемпионом лиги в сезоне 2015-16. Затем новый член тренерской команды „Левадии“ переехал в США, где работал тренером в юношеский командах „Кендалл“ до 17 и до 19 лет. Однако с декабря 2019 года по июль 2021 года Гарсия был главным тренером испанской команды „Силья“, которая тогда играла в третей испанской лиге.

Кроме того, под его руководством играло много сильных испанских футболистов. Одним из самых известных из них является Роберто Сольдадо, который на протяжении своей карьеры, среди прочего, представлял сборную Испании, „Реал Мадрид“, „Тоттенхэм“ и „Валенсию“. Кроме того, Гарсия успел поработать с Висенте Иборра, у которого на сегодняшний день в высшей лиги Испании сыграно почти 300 матчей.

Сантьяго Гарсия Карреро охарактеризовал свой тренерский почерк следующим образом: „Как тренер я многого требую от себя и от окружающих меня людей. Я думаю, что футбол принадлежит игрокам, мы здесь, чтобы решать их проблемы и облегчать жизнь футболистам. Я хочу, чтобы моя команда проявляла инициативу в игре, и я хочу, чтобы они играли интенсивно как с мячом, так и без него. Я хочу чтобы команда больше владела мячом и добавить темпа игре. Мои игроки должны знать, что делать в каждой фазе матча“.