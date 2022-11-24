Дубль „Левадии“ будет тренировать тренер, выигравший юношеский чемпионат Испании
К „Левадии“ присоединится 43-летний испанец Сантьяго Гарсия Карреро, который приступит к работе в качестве тренера молодежной команды „Левадии“ до 21 года. Кроме того, Гарсия, подписавший с клубом 2-летний контракт, так же будет работать с юношескими командами до 17 и до 19 лет.
Гарсия, имеющий лицензию УЕФА Pro, начал тренерскую карьеру в 2008 году, сначала в „Мислате“. Там он тренировал детей до 15 лет, позже стал главным тренером молодежной команды до 18 лет и главной команды.
В 2014-2017 годах он также работал в молодежной команде „Леванте“, основная команда которой играла в высшей лиги Испании. Там Гарсия активно работал в скаутском отделе молодежной академии, кроме того, успел потренировать молодежные команды „Леванте“ до 15, до 16 и до 17 лет. С юношеской командой до 17 лет он также стал чемпионом лиги в сезоне 2015-16. Затем новый член тренерской команды „Левадии“ переехал в США, где работал тренером в юношеский командах „Кендалл“ до 17 и до 19 лет. Однако с декабря 2019 года по июль 2021 года Гарсия был главным тренером испанской команды „Силья“, которая тогда играла в третей испанской лиге.
Кроме того, под его руководством играло много сильных испанских футболистов. Одним из самых известных из них является Роберто Сольдадо, который на протяжении своей карьеры, среди прочего, представлял сборную Испании, „Реал Мадрид“, „Тоттенхэм“ и „Валенсию“. Кроме того, Гарсия успел поработать с Висенте Иборра, у которого на сегодняшний день в высшей лиги Испании сыграно почти 300 матчей.
Сантьяго Гарсия Карреро охарактеризовал свой тренерский почерк следующим образом: „Как тренер я многого требую от себя и от окружающих меня людей. Я думаю, что футбол принадлежит игрокам, мы здесь, чтобы решать их проблемы и облегчать жизнь футболистам. Я хочу, чтобы моя команда проявляла инициативу в игре, и я хочу, чтобы они играли интенсивно как с мячом, так и без него. Я хочу чтобы команда больше владела мячом и добавить темпа игре. Мои игроки должны знать, что делать в каждой фазе матча“.
В „Левадии“ испанец также хочет подготовить молодых игроков для главной команды: „С командой до 21 года мы хотим занять высокое место в чемпионате, но мы также хотим подготовить игроков для главной команды. Мы хотим тренировать юных игроков, чтобы они были готовы стать профессионалами в будущем. Я хочу, чтобы они выкладывались на полную катушку в каждом моменте и были готовы сражаться во всех аспектах игры“, — сказал испанец.
Он добавил, что хочет привнести в эстонский футбол больше страсти. „Мне понравилось то, что я видел в эстонском футболе. Игроки дисциплинированы и обладают хорошей техникой, а также хорошо разбираются в тактике. С моей точки зрения, возможно, вам нужно больше характера, страсти, жизни внутри футбола. Но все начинается с низов, и мы, как тренеры, несем за это ответственность. Страсть к игре — это первое, что я хочу привить молодыми игрокам Левадии!“
Напоследок Сантьяго Гарсия добавил: „Моим первым доверенным лицом и правой рукой будет Никита Мартынов. Я скоро приеду в Таллинн, и тогда я также буду общаться с другими сотрудниками клуба. Затем я объясню, чего хочу от каждого. Я также общался с новым главным тренером основной команды, с которым мы приедем в Таллинн. Тот факт, что мы оба испанцы, определенно помогает нам в общении. Понятно, что в течение сезона у нас будет много дискуссий друг с другом“.