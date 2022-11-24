Эстония считает предлагаемый потолок цен на российскую нефть слишком высоким

„По мнению Эстонии, этот ценовой горизонт, - учитывая, что Европейский союз не смог еще договориться по 9 пакету санкций, - имеет слишком низкие амбиции. Этот уровень нефтяных цен кажется слишком высоким“, - сказал Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства.

Несколько дипломатов стран ЕС также заявили накануне агентству Bloomberg, что эта цена слишком высока, она соответствует среднему историческому значению барреля нефти до ввода российских войск на Украину. Bloomberg отмечает, что этот диапазон цен значительно выше себестоимости производства нефти в России, он также превышает уровень, который требовали некоторые европейские страны. Таким образом, высокий порог цен может оказать минимальное влияние на страну, пишет агентство.

Газета WSJ ранее писала, что обсуждается порог в примерно $60–70 за баррель. Ранее, как писало агентство Bloomberg, страны G7 обсуждали введение потолка на более низком уровне, в том числе от $40 за баррель. 24 ноября нефть марки Brent торговалась на уровне около $84 за баррель.

Страны „Большой семерки“ (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) объявили о намерении установить потолок цен на российскую нефть в сентябре. Эта мера вошла и в восьмой пакет санкций ЕС, который был введен в начале октября. Ограничение цены на сырую нефть начнет действовать с 5 декабря этого года, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. С этих же дат вступит в силу эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путем, напоминает РБК.