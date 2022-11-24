МНЕНИЕ | Россия живет во мраке и тащит в него Украину

Российские ракеты погружают Украину во мрак. Сама Россия уже давно живет во мраке, теперь упорно тащит в него украинцев, которые отчаянно сопротивляются. После ввода санкций на энергоресурсы мрак стал основной статьей российского экспорта — конкурировать в чем-то полезном и созидательном эти озлобленные на весь мир недоумки все равно неспособны. У СССР хотя бы был космос и утопическая, но благородная идея победить неравенство. У орков, захвативших власть в России, нет ничего, кроме личных интересов и ядерного оружия, доставшегося им от СССР по наследству.



Нет ни одной идеи, как сделать этот мир лучше. Фюрер постоянно бормочет что-то нечленораздельное про традиционные ценности, которые Россия якобы защищает. При этом никто не понимает, что это за ценности, в том числе и он сам. Вся эта вода про преемственность поколений и служение отечеству не заходит вообще. Единственной худо-бедно работающей скрепой оказалась пещерная гомофобия, офигеть, конечно, какая прорывная идея, но похоже других ценностей у них для вас нет. Поразительно, до какой степени интеллектуальной деградации нужно дойти, чтобы конструировать свою идентичность вокруг идеи ненависти к однополой любви. Развязывать войны и убивать „мирняк“ можно, а вот держаться на людях за руку и целоваться – нет, это уже преступление.



Сама концепция традиционных ценностей - абсолютный фейк, очередная апэшная разводка для лохов. Нет никаких традиционных ценностей, кроме божественных заповедей, но трудно назвать их традиционными для народа, уничтожившего или закрывшего после революции более 95% православных храмов и расстрелявшего 80% представителей духовенства. То, что Путин называет традиционными ценностями, в современном мире называется предрассудками и варварством. Иран - страна „традиционных ценностей“. Там за то, что женщины попытались снять хиджаб, уже убили больше 400 человек. ИГИЛ тоже воевал за традиционные ценности – там уничтожали музеи, а геев было принято сбрасывать с минаретов. В некоторых полинезийских племенах до сих пор едят мясо поверженных врагов. Каннибализм – тоже вполне себе традиционная скрепа, которую либеральные глобалисты с Запада пытаются уничтожить.



Русский мир - это мрак в стадии агрессивной экспансии. Проблема орков в том, что мрак неконкуретноспособен – как и российская промышленность. Технологии людям интересны. Прорывные идеи, делающие мир красивее и безопаснее, - да. Люди хотят жить в счастье, комфорте и мире. Россия приносит с собой горе, разрушения и войну. Трудно не согласиться с Чаадаевым, утверждавшим, что предназначение России – быть антипримером, постоянно совершать роковые ошибки, чтобы мир смотрел на них, ужасался и делал наоборот. Украинцы, как джедаи, будут биться до полной победы света, лишь бы не жить в русском мраке. Сколько бы бомб не сбросила армия РФ на энергосистему Украины, страну ждет светлое будущее, а россиян – бесконечный бэд трип, долгое и мучительное погружение в сердце тьмы.



Все эти популярные выражения типа „самая темная ночь перед рассветом“ звучат конечно успокаивающе, но не стоит на них слишком полагаться. Когда целая страна стремится во тьму, развеять ее могут только сами граждане – если очень-очень захотят выбраться к свету. Звучит, увы, нереалистично. Поэтому никто не может сейчас понять, что ждет Россию в будущем, – там такой мрак, что ничего не видно.