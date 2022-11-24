ФОТО | Полиция ищет 12-летнюю девочку: уехала к подруге и пропала

В полицию поступило сообщение о том, что 22 ноября 12-летняя Кирсика ушла из своего дома в волости Канепи Пылваского уезда, чтобы сесть на автобус до Тарту и навестить свою подругу. Однако девушка не доехала до места назначения, и в настоящее время неизвестно, где и с кем она проводит время.

Полиция начала отслеживать местонахождение девочки после получения сообщения. Были проверены различные места проживания в Канеписком уезде и Тарту. С родителями подруги, которая живет в Тарту, также связались, но пока никто не знает, куда ушла девочка и с кем она проводит время. Так же, несколько дней назад девочка ушла из дома, а затем была найдена в Таллинне.

Рост Кирсики 155-160 см, у нее короткие черные волосы. Когда она вышла из дома, на ней было светло-серое платье, черная куртка, кроссовки светлого цвета и розовый рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кирсики или владеет информацией о ее передвижениях(заметил на какой-то улице, в каком-то месте), позвонить по телефону 112.