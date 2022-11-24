ФОТО | Провинциальный детектив: следы подсказали полиции, что случилось с пропавшими в Валга гусями

Сегодня утром по телефону экстренной помощи полиция получила сообщение о пропаже гусей и вскоре прибыла на место происшествия - на улицу Пикк в Вагла.

„Мы утром только заступили на смену, занимались решением одной проблемы с парковкой, когда поступило сообщение об украденных гусях. Хозяйка почему-то была абсолютно уверена, что гусей украли. Птиц ей подарил сын, они содержались у женщины во дворе как домашние любимцы. Поэтому хозяйка была очень расстроена, когда обнаружила, что в течение ночи гуси со двора пропали“, - обрисовал ситуацию валгаский патрульный полицейский Яанус Кыйвастик.

Полицейские осмотрелись на месте и за забором обнаружили следы обуви, а также очень маленькие следы как бы от ласт.

„Присмотрелись к следам, оставленным за забором. Там были крошечные следы от ласт, рядом - следы от сапог и узор от автомобильной покрышки, что еще больше уверило хозяйку, что гусей увез ночью какой-то злоумышленник“, - сказал полицейский.

Вскоре выяснилось, что два гуся самовольно решили отправиться на знакомство с ночной жизнью Валга. Оказалось, что гуси дошли уже до улицы Лембиту, где внимательный прохожий заприметил эту парочку лапчатых.

„Учитывая то, насколько огорчена была женщина, мы были очень рады, когда получили спустя несколько минут информацию о том, что гуси ковыляют где-то рядом на соседней улице. Мы посадили хозяйку в полицейскую машину и отвезли туда. Когда мы направили птиц в сторону дома, то они очень хорошо знали, за какой забор им идти. К счастью, никто их не своровал, просто забор как-то прогнулся таким образом, что птицы вышли за ограду погулять“, - сказал Кыйвастик.

„Похожие случаеи, когда полиция помогает разыскивать вырвавшихся из-за ограждения овец, лошадей и других домашних животных, время от времени случаются, но в моей 2-летней полицейской практике такое произошло впервые, когда нам пришлось гнать гусей домой“, - улыбается патрульный полицейский.

„Вот такие веселые задачки подкидывает полицейская работа наряду с различными преступлениями“, - прокомментировала происшествие в социальных сетях Лыунаская префектура.