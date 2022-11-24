Проехал свыше 6 тыс. километров на велосипеде до Катара, но его не пускали на стадион из-за футболки

34-летний мужчина по имени Лоренс преодолел 6381 километр на велосипеде, чтобы посетить турнир. Поездка заняла у него 110 дней.

„Я с нетерпением ждал большого, сумасшедшего приключения. Я хотел связать это с чем-то спортивным. Доха — прекрасное место, и я хотел попасть на первый матч чемпионата мира в качестве приятной награды за это приключение. Все могут подумать, что я сошел с ума. Я тоже подумал про себя: с чего мне начать?“ — рассказал нидерландец De Telegraaf.

Когда мужчина приехал на стадион, охранники не пустили его на трибуны из-за логотипа One Love на рукаве его футболки. Напомним, ранее ФИФА запретила использование аналогичной капитанской повязки на турнире.

„Если вы сделаете это и вас поймают, вас выгонят со стадиона, и вам, возможно, даже придется покинуть страну“, — добавил Лоренс. Ему пришлось искать другую футболку, чтобы попасть на игру.

Сборная Нидерландов в первом туре группового этапа победила Сенегал со счетом 2:0.

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