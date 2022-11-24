Бюджет Таллинна на 2023 год поддержит горожан с особыми потребностями и нуждающихся
В бюджете Таллинна на 2023 год в строке расходов на деятельность на социальную опеку и здравоохранение выделяется 10,9%, то есть 97,7 млн евро. Главная цель – обеспечить доступность необходимых услуг сферы социального обеспечения, поддержать семьи с детьми, пожилых и людей с особыми потребностями, а также оказать помощь горожанам, которые оказались в сложном финансовом положении. В сфере здравоохранения особое внимание уделяется доступности получения психологической помощи.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, при составлении городского бюджета на будущий год учитывались интересы жителей Таллинна, которые особенно сильно нуждаются в поддержке. „В 2023 году средства будут направлены на увеличение бюджета социального транспорта и услуги личного помощника, также будут выделены необходимые средства для оказания услуги опорного лиц для детей с тяжелой и глубокой степенью инвалидности. Кроме того, в следующем году мы должны быть готовы к выплате пособий большему числу семей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, - сказала Бешкина. – В сфере здравоохранения в фокусе нашего внимания доступность помощи для поддержания душевного здоровья“.
Для оказания услуги личного помощника в следующем году запланировано выделить 1,1 млн евро, что на 300 000 евро больше, чем в этом году. Это связано с тем, что число получателей услуги, у которых потребность в получении помощи очень высока, возросло, а также существует необходимость в повышении стоимости услуги.
Таллинн планирует выделить в новом году 3,2 млн евро на то, чтобы сохранить на прежнем уровне возможность оказывать услуги опорного лица для нуждающихся в помощи детей. „До конца 2022 года для обеспечения услуги семьям, нуждающимся в помощи опорных лиц, используются средства Европейского социального фонда. Поскольку государство не нашло возможным дополнительное покрытие расходов на оказание этой услуги с 2023 года, местные самоуправления вынуждены полностью взять ее финансирование на себя. Таллинн увеличивает эту строку бюджета почти на миллион евро, что позволит сохранить доступность услуги как минимум в том же объеме, что в 2021 и 2022 годах“, - сказала вице-мэр Бешкина.
Бюджет социального транспорта возрастет до 2,9 млн евро, рост вызван подорожанием топлива, а также ростом числа получателей услуги и ростом потребности в ее оказании.
На выплаты пособия, связанного с уровнем дохода, в 2023 году запланировано 700 000 евро, что на 250 000 евро больше, чем в текущем году. Пособие адресовано следующим группам: дети, люди трудоспособного возраста, пенсионеры по старости (согласно закону о пенсионном страховании), а также временно находящиеся в трудном финансовом положении люди. Пособие выплачивается в качестве частичной или полной компенсации различных расходов, например, таких как затраты на лекарства, вспомогательные средства, расходы на спортивную деятельность и деятельность по интересам детей, прочие непредвиденные расходы. Выплачиваемая таллиннским пенсионерам раз в год пенсионная надбавка в связи с резким ростом цен в следующем году будет повышена со 150 евро до 175 евро, это означает, что эта строка расходов бюджета возрастет на 2,3 млн евро. Пособие к началу учебного года, предназначенное для школьников начиная со второго класса, с учетом сложного в экономическом плане времени увеличится в следующем году с 50 евро до 75 евро, в связи с этим бюджет столицы возрастет примерно на 1,2 млн евро.
В 2023 году Таллиннский центр душевного здоровья начнет оказывать сестринскую услугу в области психического здоровья, также учреждение заинтересовано в наличии штатного психиатра.
Объем инвестиций в область социального обеспечения составит в общей сложности 6,8 млн евро. Самой крупной инвестицией является строительство Центра социальной реабилитации по адресу Пунане, 48b. В 2023 году на эти цели выделяется 3 млн евро, при этом общая стоимость проекта составляет более 9 млн евро. Строительство здания начнется в следующем году, работы должны быть завершены в 2025 году. В трехэтажном здании, среди прочего будут жилые помещения для 75 человек, в том числе и адаптированные под нужды людей с особыми потребностями. Кроме того, в здании будут работать дневной центр и суповая кухня. Целевая группа – совершеннолетние люди, которым в повседневных делах требуется помощь. Для них предусмотрены социальные консультации, необходимые поддерживающие занятия и опорные услуги.
Другая важная инвестиция – строительство нового здания опорного центра „Кяо“ (центр „Паэ“, Выйдуйооксу, 18). Общая стоимость проекта составляет около 5,8 млн евро, в следующем году на эти цели в бюджете предусмотрено 500 000 евро. В опорном центре „Кяо“ социальные услуги в творческой и безопасной среде оказываются детям и взрослым с тяжелой и глубокой степенью нарушения интеллекта и комплексными недостатками здоровья. Планируется снести старое амортизированное здание и построить современное здание, приспособленное для оказания услуг. Примерно 760 000 евро планируется выделить на строительство пристройки опорного центра „Кяо“ по адресу Кяо, 53, в котором расположится зал, общая стоимость проекта составляет около 1,2 млн евро. Строительство зала создаст дополнительные условия для проведения терапевтической и учебной деятельности, а также позволит обеспечить лучший доступ для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на инвалидных креслах. Строительство пристройки позволит проводить занятия не только на террасе, но и во дворе на свежем воздухе. Кроме того, проект предусматривает улучшение освещения внутреннего двора.
В будущем году начнется строительство чердачного этажа Таллиннского семейного центра (Асула, 11), чтобы расширить доступ к услугам и улучшить общее состояние здания. Общая стоимость проекта составляет 2,7 млн евро, в бюджете 2023 года на эти цели предусмотрено 500 000 евро.
Таллиннская городская управа направила 23 ноября в городское собрание проект городского бюджета на 2023 год объемом 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% превышает уточненный объем бюджета на 2022 год. В бюджете города Таллинна на 2023 год предусмотрены расходы на деятельность в объеме 902,1 млн евро, что на 8,8% больше, чем в уточненном бюджете 2022 года. На инвестиции в 2023 году в проекте бюджета предусмотрено 217,6 млн евро, что на 4,7% меньше по сравнению с уточненным бюджетом 2022 года.