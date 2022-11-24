Бюджет Таллинна на 2023 год поддержит горожан с особыми потребностями и нуждающихся

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, при составлении городского бюджета на будущий год учитывались интересы жителей Таллинна, которые особенно сильно нуждаются в поддержке. „В 2023 году средства будут направлены на увеличение бюджета социального транспорта и услуги личного помощника, также будут выделены необходимые средства для оказания услуги опорного лиц для детей с тяжелой и глубокой степенью инвалидности. Кроме того, в следующем году мы должны быть готовы к выплате пособий большему числу семей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, - сказала Бешкина. – В сфере здравоохранения в фокусе нашего внимания доступность помощи для поддержания душевного здоровья“.

Для оказания услуги личного помощника в следующем году запланировано выделить 1,1 млн евро, что на 300 000 евро больше, чем в этом году. Это связано с тем, что число получателей услуги, у которых потребность в получении помощи очень высока, возросло, а также существует необходимость в повышении стоимости услуги.

Таллинн планирует выделить в новом году 3,2 млн евро на то, чтобы сохранить на прежнем уровне возможность оказывать услуги опорного лица для нуждающихся в помощи детей. „До конца 2022 года для обеспечения услуги семьям, нуждающимся в помощи опорных лиц, используются средства Европейского социального фонда. Поскольку государство не нашло возможным дополнительное покрытие расходов на оказание этой услуги с 2023 года, местные самоуправления вынуждены полностью взять ее финансирование на себя. Таллинн увеличивает эту строку бюджета почти на миллион евро, что позволит сохранить доступность услуги как минимум в том же объеме, что в 2021 и 2022 годах“, - сказала вице-мэр Бешкина.

Бюджет социального транспорта возрастет до 2,9 млн евро, рост вызван подорожанием топлива, а также ростом числа получателей услуги и ростом потребности в ее оказании.