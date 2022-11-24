Активисты ЛГБТ-сообщества снова устроили акцию возле российского посольства в Таллинне

Когда законопроект об „ЛГБТ-пропаганде“ был внесен в Госдуму, он подразумевал главным образом ужесточение запретительных мер. Если с 2013 года в России действовал закон, запрещающий „гей-пропаганду“ только среди несовершеннолетних, то новый закон призван был ограничить распространение информации об ЛГБТ-культуре среди всех возрастов.

Теперь же речь идет не только об „ЛГБТ-пропаганде“, но и о „пропаганде смены пола и педофилии“.

Основные запреты коснутся книжной и киноотраслей, СМИ и интернет-сайтов. Если в первом чтении в Госдуме обсуждался просто запрет „гей-пропаганды“, то ко второму чтению в тексте законопроекта появился запрет на продажу в России товаров (и российских, и импортных), которые содержат „запрещенную информацию“.

Роскомнадзор также получит возможность мониторить и блокировать ресурсы, на которых, по мнению ведомства, будет распространяться „ЛГБТ-пропаганда“.