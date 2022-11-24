ЧМ-2022 по футболу
24.11.2022, 15:51

Сборная Японии не перестает удивлять: абсолютно чистая раздевалка и сюрприз для организаторов

 
Катерина Погорельцева
ФОТО: IMAGO/Moritz Mueller | IMAGO/Moritz Müller

Сборная страны восходящего солнца неожиданно обыграла Германию в первом матче турнира (2:1). Голы Рицу Доана и Такума Асано подарили команде шанс на выход в плей-офф.

Японские болельщики по традиции полностью убрали за собой трибуны, а футболисты, несмотря на ликование, оставили после себя раздевалку абсолютно чистой, еще и подготовив теплое послание для организаторов.

На столе можно было увидеть листок с надписью „спасибо“ на арабском и несколько оригами.

Источник - Sports.ru

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