Сборная Японии не перестает удивлять: абсолютно чистая раздевалка и сюрприз для организаторов

Японские болельщики по традиции полностью убрали за собой трибуны, а футболисты, несмотря на ликование, оставили после себя раздевалку абсолютно чистой, еще и подготовив теплое послание для организаторов.

На столе можно было увидеть листок с надписью „спасибо“ на арабском и несколько оригами.

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