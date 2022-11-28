Экономика
28.11.2022, 09:34

ГРАФИКИ | Дрова подешевели впервые за последние 15 месяцев

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Heiki Hepner
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Несмотря на небольшое снижение цен, цены на рынке древесины по-прежнему очень высоки. В ноябре выросла цена на осиновую бумажную древесину. Цены на еловую и березовую необработанную древесину не изменились, а на остальные произошло незначительное или умеренное их снижение, пишет Delfi Maaleht.

В ноябре цены на сосновые бревна продолжили снижаться. Цена на стандартные бревна снизилась на 3%, а на тонкие бревна – на 0,4%. Цены на еловые бревна в ноябре не изменились. По сравнению с тем, что было три месяца назад, цены на сосновые бревна снизились. Цена на стандартные бревна значительно снизилась (9%), снижение цен на тонкое бревно было относительно скромным (1,7%). Цены на еловые бревна за три месяца выросли на 2-3%.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цены на бревна выше, а тонкие бревна подорожали существенно. Так, древесина сосны за год подорожала на 4,3% (4,80 €/м3), на тонкие сосновые бревна на 11,8% (11,20 €/м3), ели на 4,0% (3,90 €/м3) и тонкие еловые бревна на 10,9 % (9,20 евро/м3).

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