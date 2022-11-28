ГРАФИКИ | Дрова подешевели впервые за последние 15 месяцев

В ноябре цены на сосновые бревна продолжили снижаться. Цена на стандартные бревна снизилась на 3%, а на тонкие бревна – на 0,4%. Цены на еловые бревна в ноябре не изменились. По сравнению с тем, что было три месяца назад, цены на сосновые бревна снизились. Цена на стандартные бревна значительно снизилась (9%), снижение цен на тонкое бревно было относительно скромным (1,7%). Цены на еловые бревна за три месяца выросли на 2-3%.