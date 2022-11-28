28.11.2022, 09:34
ГРАФИКИ | Дрова подешевели впервые за последние 15 месяцев(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Несмотря на небольшое снижение цен, цены на рынке древесины по-прежнему очень высоки. В ноябре выросла цена на осиновую бумажную древесину. Цены на еловую и березовую необработанную древесину не изменились, а на остальные произошло незначительное или умеренное их снижение, пишет Delfi Maaleht.
В ноябре цены на сосновые бревна продолжили снижаться. Цена на стандартные бревна снизилась на 3%, а на тонкие бревна – на 0,4%. Цены на еловые бревна в ноябре не изменились. По сравнению с тем, что было три месяца назад, цены на сосновые бревна снизились. Цена на стандартные бревна значительно снизилась (9%), снижение цен на тонкое бревно было относительно скромным (1,7%). Цены на еловые бревна за три месяца выросли на 2-3%.