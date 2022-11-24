Невероятная шпионская история, все о строительстве эстонской АЭС и тех, кто сбежал из советской Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

Все, что известно на данный момент о строительстве АЭС в Эстонии.

История агента ГРУ, который был осужден в Эстонии и обменян на мосту через реку Пиуза, а теперь вернулся и попросил политического убежища в нашей стране.

Почему суд не стал наказывать мать 11-летней девочки из Нарвы, которая погибла от отравления угарным гадом?

Какие фирмы в этом году оказались самыми финансово успешными и почему именно их мы постоянно критикуем?

Кто и куда бежал во времена СССР из Эстонии и как сложилась их жизнь дальше?