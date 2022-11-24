Невероятная шпионская история, все о строительстве эстонской АЭС и тех, кто сбежал из советской Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и LP.
Читайте в новом номере:
Все, что известно на данный момент о строительстве АЭС в Эстонии.
История агента ГРУ, который был осужден в Эстонии и обменян на мосту через реку Пиуза, а теперь вернулся и попросил политического убежища в нашей стране.
Почему суд не стал наказывать мать 11-летней девочки из Нарвы, которая погибла от отравления угарным гадом?
Какие фирмы в этом году оказались самыми финансово успешными и почему именно их мы постоянно критикуем?
Кто и куда бежал во времена СССР из Эстонии и как сложилась их жизнь дальше?
Как владелец эстонского цирка времен первой республики сенегальцев обманул.
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selveri, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.