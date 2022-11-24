Эстонский экспресс
24.11.2022, 15:34

Невероятная шпионская история, все о строительстве эстонской АЭС и о тех, кто сбежал из советской Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и LP.

Читайте в новом номере:

  • Все, что известно на данный момент о строительстве АЭС в Эстонии.

  • История агента ГРУ, который был осужден в Эстонии и обменян на мосту через реку Пиуза, а теперь вернулся и попросил политического убежища в нашей стране.

  • Почему суд не стал наказывать мать 11-летней девочки из Нарвы, которая погибла от отравления угарным гадом?

  • Какие фирмы в этом году оказались самыми финансово успешными и почему именно их мы постоянно критикуем?

  • Кто и куда бежал во времена СССР из Эстонии и как сложилась их жизнь дальше?

  • Как владелец эстонского цирка времен первой республики сенегальцев обманул.

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selveri, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.


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