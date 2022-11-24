Swedbank: рост цен также отражается в более активном использовании кредитных карточек

Повышение цен в этом году довольно чётко отразилось в росте операций по карточкам клиентов Swedbank. За первые десять месяцев этого года объём операций по дебетовым карточкам частных клиентов Swedbank вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций увеличилось на 11%. Объём операций по кредитным карточкам вырос на 23%, а количество транзакций – на 7% по сравнению с концом октября 2021 года. Однако в первые месяцы осени наблюдается некоторое замедление роста.

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла считает, что более быстрый рост операций по кредитным карточкам может быть одним из опасных признаков того, что потребители ещё не начали активно пересматривать свои ежемесячные расходы в контексте чрезвычайно быстрого роста цен, хотя первые коррективы заметны уже в осенние месяцы. „Тёплая осень и меры государственной поддержки до сих пор способствовали снижению цен на энергоносители для потребителей, но наступление морозов, вероятно, привнесёт изменения и сюда. Поэтому важно, чтобы те, кто может, пересмотрели свои расходы и тщательно обдумали, что необходимо, а что нет. Практически никогда не поздно начать планировать свои расходы“, – сказал Улла.

Исходя из статистики клиентов Swedbank, рост оборота по операциям с карточками был заметен и в ежемесячном сравнении в связи с влиянием повышения цен. По сравнению с сентябрём оборот по операциям с карточками в октябре вырос на 1,8%. Средняя сумма транзакций на человека в месяц увеличилась на 16 процентов – до 608 евро за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма покупки по одной карточке увеличилась на 7 процентов – до 19,3 евро.