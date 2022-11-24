За рубежом
24.11.2022, 13:13

ВИДЕО | Главарь „Вагнера“ Пригожин пообещал отправить в Европарламент окровавленную кувалду

 (3)
Кадр из видео.
Кадр из видео.
ФОТО: Kuvatõmmis

Таким образом глава наемной армии Кремля Евгений Пригожин отреагировал на инициативу объявить „ЧВК Вагнера“ террористической организацией.

Основатель „ЧВК Вагнера“ Евгений Пригожин пообещал передать в Европарламент окровавленную кувалду. Ее привез юрист Пригожина на встречу с „Z-блогерами“.

Ранее европейские депутаты предложили признать „Группу Вагнера“ террористической организацией. Кувалдой был убит бывший „вагнеровец“ Евгений Нужин, который заявил о своем намерении воевать за Украину и сдался в плен. Впоследствие он был обменен на украинских военнопленных и вернулся в Россию. После в сети появилось видео, на котором он был „казнен“ кувалдой. Запись была размещена в Интернете через каналы социальных сетей, связанные с Вагнером.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии