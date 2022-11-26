Тренер женской сборной Эстонии: жаль, что женщин воспринимают как людей, не совсем интеллектуально развитых в футболе

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, впервые в истории будут работать судьи - женщины. Это Ямасита Йосими из Японии, Салима Мукансанга из Руанды и француженка Стефани Фраппар, а также помощники - Неуза Бэк из Бразилии, мексиканка Карен Диас Медина и американка Кэтрин Несбитт. Все девушки судят свои национальные чемпионаты и международные матчи.

„Надеюсь, что в будущем выбор рефери-женщин на элитные мужские соревнования не будет восприниматься как что-то сенсационное“, – сказал в мае руководитель судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

На нынешнем ЧМ будут работать шесть судей женщин (3 боковых и 3 основных), как вы к этому относитесь? Судья - женщина, наверное, будет испытывать больше давления.

Все судьи перед турниром проходят и сдают точно такие же тесты, как и футболисты, касается это как здоровья, так и физических нагрузок. Если человек, несмотря на то, женщина это или мужчина, демонстрирует хорошие результаты, то, по-моему, разницы нет, женщина это или мужчина. Футбол объединяет. Раньше мужчины судили женщин, проблем не было. Больше скажу, некоторые судьи - мужчины не успевали даже за женщинами на поле.

И тем более, чтобы успокоить мужское население, не будем забывать, что все судьи находятся под покровительством ВАР так, что женщины-судьи в надёжных мужских руках.



Как вы думаете, когда в мужской команде высокого уровня появится женщина-тренер?

Это было бы потрясающе круто, если будет первая женщина-тренер у профессиональной мужской команды! Мне очень жаль, что до сих пор женщин воспринимают как людей не совсем интеллектуально развитых в футболе, хотя этот спорт очень похож на шахматы на время! Ты должен постоянно быстро просчитывать ходы и искать возможности!

За кого болеете на этом турнире?

Моя любимая Италия, к сожалению, на турнир не квалифицировалась. Просто хочется, чтобы кубок ЧМ остался в Европе.

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