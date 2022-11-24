ВИДЕО | Российские пропагандисты обвинили Каю Каллас и других „агрессивных европейских женщин“ в разжигании войны

“Анналена Бербок (Министр иностранных дел Германии - прим.ред), да. Хочется только сказать известную фразу на немецком языке „Das ist fantastisch!„ („Это фантастически!“ - прим.ред). Уровень глупости и при этом претензии на некую исключительность просто зашкаливает. Это вот женщины из той же серии поколения дохозяек, которые где-то там сидели на европейских кухнях. Так же, как и Лиз Трасс (Бывшая премьер-министр Великобритании - прим.ред), которая такой яркой звездочкой промелькнула на британском политическом небосводе, заработала себе беспрецедентную пенсию и через 44 дня погасла. Это такое же поколение агрессивных европейских женщин, которые на начальном этапе своей карьеры были чуть ли не социалистками, исповедовали какие-то коммунистические принципы, боролись за экологию, боролись против американских баз и американского оружия в Европе. Потом, в силу определенных обстоятельств, меняли свои политические взгляды. Но я думаю, что вот эта вся генерация агрессивных европейских женщин, мы их видим везде. Это и Урсула фон дер Ляйен, это и премьер Эстонии, премьер Финляндии. Вот эти немецкие женщины, которые в том числе возглавляют министерство обороны Германии. Вот это такая, я бы сказал, невежественная, необразованная, русофобская, но достаточно хамско ведущая себя социальная группа. Именно они выступают провокаторами новой войны“, - высказался Коротченко.