Игроку Саудовской Аравии после жуткой травмы пришлось сделать экстренную операцию

Во время игры против Аргентины, голкипер Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс выпрыгнул за мячом и жестко ударил коленом в лицо своего защитника Аль-Шахрани. После столкновения футболист долго лежал без сознания на газоне. В итоге игрока на носилки унесли за пределы поля.

После столкновения со своим вратарем игрок получил серьезную травму: перелом челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга, а также лишился нескольких зубов.

Футболисту потребуется операция, а власти Саудовской Аравии предоставили игроку частный самолет для быстрой транспортировки в Германию.

Защитник Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани, записал обращение из больницы и сообщил, что с ним все в порядке.

В видеоролике, который защитник опубликовал на своей странице в социальных сетях, Аль-Шахрани сказал: „Со мной всё хорошо. Молитесь за меня. Саудовскую Аравию с победой“.

Саудовская Аравия в субботу сыграет со сборной Польшей.