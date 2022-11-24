Семью из пяти человек развернули на российско-эстонской границе(8)
Вчера обратно в Россию были отправлены иностранцы, пытающиеся въехать в Эстонию.
23 ноября на южной границе с Россией запретили въезд в Эстонию семье из пяти человек.
Полиция сообщает, что члены семьи почти десять лет проживали и работали в России, и, следовательно, не являются военными беженцами. Поскольку у лиц не было законных оснований для въезда в страну, им был выдан запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Российскую Федерацию.
23 ноября уже на Нарвском погранпереходе было выявлено нарушение визового режима гражданином России. Женщину оштрафовали, обязали покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на два года.
В этот же день на том же переходе в Эстонию не пустили восемь граждан Украины, шесть граждан Российской Федерации и по одному гражданину Колумбии, Молдовы и Кыргызстана. Наиболее распространенными причинами было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные объяснения о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.