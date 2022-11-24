ВИДЕО | „Мы движемся в плохом направлении“. Правительство рассказало о новых решениях

Рейнсалу сообщил, что Эстония поддержала предложение Еврокомиссии об оказании финансовой помощи Украине в следующем году. Речь идет о льготных кредитах на максимальную сумму в 18 млрд евро. Это должно покрыть до половины прогнозируемого дефицита бюджета Украины.

Также правительство утвердило миграционную квоту на 2023 год, которая составит 1307 человек. Поскольку по закону квота составляет 0,1% от населения страны, то особого места для маневров у правительства в этом вопросе нет, отметил Рейнсалу.

На следующей неделе состоится встреча министров обороны стран НАТО. Эстония продолжает придерживаться мнения, что страны альянса должны предоставлять Украине больше оружия. Также будет рассмотрен вопрос перспективы вступления Украины в НАТО.

Пеэтерсон в свою очередь отметил, что ситуация с конкурентоспособностью эстонских предприятий оставляет желать лучшего, поскольку цены на электричество у нас существенно выше, чем в ряде других регионов, и правительства других стран оказывают бизнесу более существенную поддержку.

„Так что конкурентоспособность находится по ударом. Это может привести к новым сокращениям“, - отметил министр. При этом, по его словам, пока мы идем по графику 2019 года, который был достаточно хорошим перед пандемией.

Министр сказал, что рост зарплат лишь наполовину покрывает инфляцию в стране.