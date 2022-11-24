ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

Смотрите пресс-конференцию с синхронным переводом на русский язык!

Рейнсалу сообщил, что Эстония поддержала предложение Еврокомиссии об оказании финансовой помощи Украине в следующем году. Речь идет о льготных кредитах на сумму 18 млрд евро.

Также правительство утвердило миграционную квоту на 2023 год, которая составит 1307 человек.

Пеэтерсон в свою очередь сказал, что рост зарплат лишь наполовину покрывает инфляцию в стране.

„Инфляция составляет примерно 22%, а рост зарплат около 11%. Мы идем в плохом направлении. Чувство уверенности людей уменьшается“, - отметил министр.

Новость дополняется.