ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях(12)
Сегодня в пресс-конференции правительства принимают участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
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Рейнсалу сообщил, что Эстония поддержала предложение Еврокомиссии об оказании финансовой помощи Украине в следующем году. Речь идет о льготных кредитах на сумму 18 млрд евро.
Также правительство утвердило миграционную квоту на 2023 год, которая составит 1307 человек.
Пеэтерсон в свою очередь сказал, что рост зарплат лишь наполовину покрывает инфляцию в стране.
„Инфляция составляет примерно 22%, а рост зарплат около 11%. Мы идем в плохом направлении. Чувство уверенности людей уменьшается“, - отметил министр.
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