Нужны ли сегодня предприятиям антивирусы и защита от вредоносных программ?
Использование защиты от вирусов и вредоносных программ на протяжении многих лет являлось одним из краеугольных камней ИТ-безопасности каждого предприятия, но остается ли это актуальным и сегодня наряду с современными решениями для защиты сети предприятия?
За последние несколько лет работа стала гораздо мобильнее – рабочие места перестали быть стационарными, и работа часто выполняется вне защищенной сети предприятия. Это означает, что все устройства, необходимые для работы, должны быть оснащены надлежащей защитой от вирусов. В интернете продолжает циркулировать большое количество различных вирусов и вредоносных программ, которые при попадании в компьютерные системы предприятия могут причинить много вреда: от остановки ежедневной работы до утечек данных и требований выкупа.
Важно выбрать антивирус, обеспечивающий максимально широкую защиту от различных угроз. Следует учитывать и то, что в дополнение к компьютеру мы часто используем для работы телефон или планшет, поэтому необходимо подумать о защите этих устройств.
Но какое решение безопасности имеет смысл использовать для защиты своих устройств и данных?
Существует множество различных способов защитить свои устройства от вирусов и вредоносных программ. Например, можно установить совершенно бесплатный антивирус, который, однако, обычно имеет ограниченный спектр защиты. При желании предприятие может приобрести годовые лицензии, но это означает более высокие затраты в момент их приобретения. Но существует и так сказать средний путь, который предпочитают все больше и больше предприятий. это антивирусное решение с ежемесячной платой.
Telia Safe избавляет от крупных инвестиций
Модель услуги с ежемесячной платой дает предприятию возможность приобрести антивирусное программное без крупных вложений, что может быть особенно важно для небольших фирм.
Услуга Telia Safe – это недорогое современное решение для защиты от вирусов, которое намного мощнее своих предшественников, и также включает в себя услугу VPN для сматр-устройств, обеспечивающию безопасное использование интернета как через веб-браузеры, так и через приложения в общедоступных сетях Wi-Fi. Решение подходит для малых и средних предприятий.
На выбор предлагается три варианта и можно приобрести пакет как с одной лицензией, так и пакет, включающий в себя 25 лицензий, что соответствует потребностям большинства небольших предприятий и не нужно волноваться, что какое-то устройство останется без защиты. В пакет Premiumтакже входит мониторинг утечки данных для смарт-устройств и менеджер паролей.
Защита от вирусов и вредоносных программ нового поколения Telia Safe основана на отмеченном наградами F-Secure TOTAL от ведущего мирового поставщика ПО для обеспечения безопасности F-Secure TOTAL.
Если классические антивирусы ориентированы на поиск подозрительных и зараженных файлов, то решения нового поколения также следят за тем, как „ведет себя“ устройство и какие процессы в нем в данный момент происходят. Если выяснится, что эти процессы вредоносны, система может сразу на это отреагировать и остановить их. Таким образом, решение нового поколения предлагает лучшую защиту.