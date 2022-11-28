Нужны ли сегодня предприятиям антивирусы и защита от вредоносных программ?

За последние несколько лет работа стала гораздо мобильнее – рабочие места перестали быть стационарными, и работа часто выполняется вне защищенной сети предприятия. Это означает, что все устройства, необходимые для работы, должны быть оснащены надлежащей защитой от вирусов . В интернете продолжает циркулировать большое количество различных вирусов и вредоносных программ, которые при попадании в компьютерные системы предприятия могут причинить много вреда: от остановки ежедневной работы до утечек данных и требований выкупа.

Важно выбрать антивирус, обеспечивающий максимально широкую защиту от различных угроз. Следует учитывать и то, что в дополнение к компьютеру мы часто используем для работы телефон или планшет, поэтому необходимо подумать о защите этих устройств.

Но какое решение безопасности имеет смысл использовать для защиты своих устройств и данных?

Существует множество различных способов защитить свои устройства от вирусов и вредоносных программ. Например, можно установить совершенно бесплатный антивирус, который, однако, обычно имеет ограниченный спектр защиты. При желании предприятие может приобрести годовые лицензии, но это означает более высокие затраты в момент их приобретения. Но существует и так сказать средний путь, который предпочитают все больше и больше предприятий. это антивирусное решение с ежемесячной платой .

Telia Safe избавляет от крупных инвестиций

Модель услуги с ежемесячной платой дает предприятию возможность приобрести антивирусное программное без крупных вложений, что может быть особенно важно для небольших фирм.

Услуга Telia Safe – это недорогое современное решение для защиты от вирусов, которое намного мощнее своих предшественников, и также включает в себя услугу VPN для сматр-устройств, обеспечивающию безопасное использование интернета как через веб-браузеры, так и через приложения в общедоступных сетях Wi-Fi. Решение подходит для малых и средних предприятий.