Еще одна европейская авиакомпания вводит санкции в отношении россиян и белорусов с эстонским ВНЖ?

О том, что с неприятной ситуацией столкнулись сотни жителей Эстонии, летящих авиакомпанией Ryanair, RusDelfi уже писал. Сейчас новые сведения о том, что проблемы с перелетами у граждан России и Беларуси с видами на жительство возникли и у еще одной авиакомпании. На этот раз в транзите отказывает польская авиакомпания LOT.