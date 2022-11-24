24.11.2022, 11:00
Еще одна европейская авиакомпания вводит санкции в отношении россиян и белорусов с эстонским ВНЖ?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
О том, что с неприятной ситуацией столкнулись сотни жителей Эстонии, летящих авиакомпанией Ryanair, RusDelfi уже писал. Сейчас новые сведения о том, что проблемы с перелетами у граждан России и Беларуси с видами на жительство возникли и у еще одной авиакомпании. На этот раз в транзите отказывает польская авиакомпания LOT.
У Леонида в Эстонии — временный вид на жительство и белорусское гражданство. В начале декабря мужчина планирует участие в выставке в Дубае. Лететь собирались транзитом через Варшаву.
„Наш агент сделал запрос в LOT, и те сказали, что в Варшаве могут быть проблемы с посадкой на рейс“. Рисковать Леонид не хочет, но вариантов перелета не так уж и много. „Сейчас поездка прорабатывается через Хельсинки“.