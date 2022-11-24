Константин Васильев: потенциал Испании узнаем в воскресенье, пока много вопросов

Konstantin Vassiljevi MM-i kommentaar: Hispaania jättis küsimused õhku

Испания показала себя очень хорошо, все линии работали слаженно и сплоченно. В этой игре у них не было соперника, счет игры 7:0 говорит сам за себя.

Интересно, что в центре обороны Испании играл Родри, который играет на позиции центрального полузащитника в своем домашнем клуба. Вы можете видеть, как работает эта оборонительная линия, когда соперник сильнее и имеет более качественных нападающих, а общая игра мощнее, чем у Коста-Рики.

Сегодня Коста-Рика пыталась и пыталась, но Испания была для них слишком сильна. Соперник был лучше во всех областях. Когда Коста-Рика считала после жеребьевки подгрупп, что Япония может быть командой, против которой они попытаются набрать очки, то они точно не учли, что Испания придет с таким настроем, как сегодня. Что и говорить, испанцы были голодны на поле, у них есть молодые игроки, которые пока ничего не добились, и было приятно наблюдать за их игрой.

Смотреть на Испанию было приятно, но остались вопросы. Как они себя поведут, если придет более сильный противник, и в этом отношении хорошо, что уже в воскресенье они встретятся с Германией.

Слабые стороны Испании сложно определить по игре с Коста-Рикой. Вопрос только в том, есть ли план Б, если игра пойдет не так, как сегодня, и есть ли у тренеров какая-то другая тактика.

Теперь интересно дождаться воскресной игры между Испанией и Германией, на которую одни отправятся в хорошем настроении, а другие могут начать собирать чемоданы в случае невезения. Немцам однозначно нужна победа. Они должны идти ВСЁ.

Не могу сказать, как они это сделают, потому что стиль игры у обоих более-менее схож, и обе команды хотят сами владеть мячом. Кто-то должен отдать мяч в этой игре. Я не думаю, что Испания пойдет на ничью, обе команды хотят победить. Для Испании победа обеспечивает выход из группы и дает большую уверенность в себе, в то время как Германии необходима эта победа для шага в сторону выхода из группы.