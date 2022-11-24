Засуха на ЧМ-2022: Победа Португалии с Роналду и шикарный гол „ножницами“ от Бразилии

В четверг состоялось четыре матча:

Бразилия - Сербия

Сборная Бразилии ожидаемо владела преимуществом в первом тайме, но благодаря хорошей игре в обороне сборная Сербии не пропустила. Во втором тайме Бразилия начала играть еще активнее и на 63-й минуте вышла вперед. Вратарь с первым ударом справился, но Ришарлисон первым оказался на добивании. На 74-й минуте Ришарлисон боковыми „ножницами“, забивает пока самый красивый гол турнира и оформляет дубль в ворота сербов.

Португалия - Гана 3:2

Первый тайм прошел под полным преимуществом Португалии, которая ничего не позволила Гане, но и сама забить не смогла. Все самое интересное произошло во втором тайме. На 65-й минуте Роналду заработал пенальти и сам же его реализовал и забил на пятом ЧМ подряд. Радость Португалии была не долгой, спустя 8 минут Айю счет сравнял. Португалия разозлилась и забила два мяча за две минуты. С начало Феликс выскочил один на один с вратарём и вывел команду вперед, а потом вышедший на замену Леау удвоил преимущество португальцев. На 89-й минуте Букари один гол отыграл для Ганы, но на большее уже не хватило времени.

Уругвай - Южная Корея 0:0

Все самое интересное происходило в первом тайме, где обе сборные создавали моменты, но до ударов в створ ворот не доходило. На 35-й минуте отличный момент выйти вперед упустил Хван Ый Чо, который с 10 метров не попал по воротам. Уругвай был близок выйти вперед на 44-й минуте, когда Годин после подачи с углового пробил в штангу. Второй тайм прошел менее активно, команды уже с трудом создавали моменты, но снова без ударов в створ. На 90-й минуте Федерико Вальверде мог принести победу Уругваю, но мяч после дальнего удара попал в штангу. Видимо, стадион „Эдюкейшн Сити“ проклят, так как Тунис и Дания на нём тоже голов не забили. Бовевая ничья.

Швейцария - Камерун 1:0