СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Сборные Неймара и Роналду начинают свой путь на турнире

В четверг пройдут четыре матча:

В группе G, на стадионе „Аль-Джануб“ между собой сыграют сборные Швейцарии и Камеруна. Начало встречи в 12:00.

У Швейцарии опытный состав: Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Шердан Шакири и Гранит Джака, а также молодые таланты. На прошлом ЧМ именно Гранит Джака и Джердан Шакири забили шикарные голы в ворота сборной Сербии, благодаря которым они вышли в 1/8 финала, где проиграла Швеции. Сейчас Швейцария снова предстоит биться с Сербией за второе место в группе. Лучший результат Швейцарии на ЧМ - выход в четвертьфинал или попадание в восьмерку лучших.

Камеруну является аутсайдером группы G, но почему бы не сотворить сенсацию? У них хороший состав: вратарь из „Интера“ Андре Онана, полузащитник из „Наполи“ Андре-Франк Замбо-Ангисса и нападающий „Баварии“ Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который находиться в отличной форме (11 голов в 16 матчах за немецкий клуб). Камерун пропустил ЧМ-2018 года, но до этого был на двух предыдущих турнирах. Нынешний ЧМ для Камеруна уже восьмой, а из группы они выходили только раз. Это случилось в 1990 году, когда они вышли в четвертьфинал..

В группе Н, на стадионе „Эдьюкейшн Сити“ между собой сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи. Начало встречи в 15:00.

Состав Уругвая состоит опытных футболистов (Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Диего Годин, Кавани и Суарес) и талантливой молодых футболистов, которые выступает за ведущие клубы Европы (Родриго Бентанкур, Мануэль Угарте, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Факундо Пельистри и Дарвин Нуньес). На ЧМ-2010 Уругвай занял четвертое место, а в 2018, вылетел в 1/4 финала.